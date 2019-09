Nederlander vast in Caïro op verdenking van ‘spionage’ na dronevlucht

Met ministerie van Buitenlandse Zaken probeert op verzoek van de familie uit te vinden waar de man zit, welke overheidsdienst hem vasthoudt, en waarvan hij precies wordt verdacht, zegt een woordvoerder van het ministerie. ‘Wij doen onze uiterste best en staan klaar om consulaire bijstand te verlenen.'

De sfeer in Egypte is gespannen, en in tijden van onrust tieren samenzweringstheorieën er welig. De autoriteiten wijzen regelmatig op heimelijke ‘verborgen handen’ vanuit het buitenland om geweld of instabiliteit te verklaren. De Nederlander werd op de Egyptische zender MBC Masr geïdentificeerd als Pieter Bas H. en beschuldigd van spionage. In een 17 minuten durende uitzending werd zijn paspoort getoond op een stapel biljetten van 50 euro en dollar, naast zijn laptop, drone en camera-apparatuur.

‘Ik vloog ‘s ochtends vroeg met mijn drone vanaf het dakterras van mijn hotel om opnamen van het gebouw te maken’, zegt H. in de video. ‘Een medewerker van het hotel zag dit, en even later arriveerde de politie.’ Naast H. werden ook drie Jordaniërs en twee Turken gearresteerd.

Egyptian authorities are arresting some foreigners in #Cairo. Government mouthpiece Amr Adeeb broadcasted a video showing 1 dutch, 2 Turkish & 3 Jordanian "confessing" to be aiding/taking photos of protests. Again, conspiracy theory deployed heavily. https://t.co/lMuSUEbiqz pic.twitter.com/nvbKSK0D0A Amr Magdi

In Egypte zijn sinds het weekend al meer dan 1100 mensen aangehouden vanwege protesten tegen president Abdel Fatah al-Sisi. De demonstraties begonnen vrijdag in Caïro. Het zijn de meest grootschalige demonstraties sinds toenmalig legerleider Abdel Fattah el-Sisi in 2013 middels een staatsgreep de macht verwierf. Onder Sisi heeft politieke repressie en geweld tegen oppositieleden en betogers zelfs voor Egyptische begrippen ongekende vormen aangenomen.

Tienduizenden demonstranten en oppositieleden - van streng-religieuze Moslimbroeders tot pro-democratische betogers - zijn verdwenen in vaak geheime gevangenissen waar marteling aan de orde van de dag is. Honderden mensen zijn ter door veroordeeld in massaprocessen waarbij de zaak vaak in één zitting was beklonken. Tijdens de ontruiming van een protestkamp tegen Sisi’s machtsovername in 2014 schoten veiligheidstroepen in enkele uren bijna duizend mensen dood. Het was een van de grootste geweldsuitbarstingen van een overheid tegen betogers in de recente geschiedenis.

In het reisadvies voor Egypte van het ministerie wordt mensen afgeraden om opnames te maken van demonstraties, overheidsgebouwen of strategische plekken.