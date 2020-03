Nederlander overleden op Curaçao, zijn vrouw in quarantaine

Een scholiere zit bij de ingang van haar school op Curacao . Beeld Sinaya Wolfert

Op Curaçao, met 160 duizend mensen het grootste eiland en met Aruba en Sint Maarten een van de autonome landen binnen het koninkrijk, overleed woensdagochtend een 68-jarige Nederlander, een Brabander die op vakantie was. Zijn Nederlandse vrouw is ook ziek en wordt op een onbekende plaats in quarantaine gehouden.

Op de drie eilanden die zogeheten bijzondere gemeenten van Nederland zijn (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn tot op heden geen besmettingen vastgesteld. Aruba kent inmiddels drie mensen bij wie het coronavirus is geconstateerd, onder wie een huisarts. Op Sint Maarten is sprake van één besmet persoon.

Steun uit Nederland

Vertegenwoordigers van de eilanden zullen vandaag over de crisis een ‘vierlandenoverleg’ voeren met minister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Vrijdag vergadert in Den Haag de zogeheten Rijksministerraad. De aandacht van de eilanden gaat vooral uit naar mogelijke medische steun uit Nederland voor de korte termijn, en naar financieel-economische hulp, wellicht door soepele leningen.

‘We denken aan wat meer ruimte op de begroting, of additionele fondsen’, zo lichtte Eugene Rhuggenaath, de premier van Curaçao, de situatie toe. Curaçao heeft al jaren met economische krimp te maken. In 2019 besloot het land vol in te zetten op het toerisme, de enige groeisector van dat moment. Maar juist daar vallen nu dus de zwaarste klappen.

Grenzen gesloten

Het eiland heeft, net als de vijf andere, zijn grenzen gesloten voor in principe alle personenverkeer via schepen en vliegtuigen. Vrachttransport is uiteraard wel welkom. Nederlanders die voor vakantie naar Curaçao kwamen, met KLM of reisorganisatie TUI, kunnen nog terug op de eerder gekozen retourdatum, maar moeten er ook rekening mee houden dat die situatie snel kan veranderen.

Op de vluchten vanuit Amsterdam naar bijvoorbeeld Curaçao mogen alleen nog mensen mee die in het bezit zijn van een retourticket en met een identiteitsbewijs kunnen aantonen ingezetene te zijn. In de praktijk betekent dat dus ook dat eilandbewoners die om bijzondere redenen willen reizen, zoals voor het bijwonen van een begrafenis, voorlopig niet aan boord mogen.

Beperkte capaciteit

Voor alle zes Caribische eilanden geldt dat de medische capaciteit om de coronacrisis het hoofd te bieden, behoorlijk beperkt is. Curaçao bijvoorbeeld beschikt momenteel over zeven intensive cares en zestien beademingsapparaten. Vanuit Sint Maarten is al een verzoek aan Nederland gedaan om extra beademingsapparatuur beschikbaar te stellen.

Om de medische voorzieningen niet te overbelasten, is op alle eilanden voorlopig gekozen voor een aanpak die lijkt op die in Nederland. Via sociale media, radio en tv wordt de bevolking voorgelicht over de noodzaak van goede hygiëne en ‘social distancing’. Vrijwel alle evenementen zijn afgelast. Restaurants zoals op Curaçao mogen hun deuren enkel openen voor klanten die een afhaalmaaltijd willen.

Door alle maatregelen loopt het aantal bedrijven en bedrijfjes dat het personeel niet meer volledig kan betalen, snel op. De regeringen van de drie autonome eilanden zijn hierover in druk overleg met werkgevers en vertegenwoordigers van vakbonden. De regering van Curaçao hoopt begin volgende week, na overleg dus ook met Nederland, bekend te maken welke financieel-economische maatregelen zij zal treffen.