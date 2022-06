Nederlander opgepakt in Mexico voor voortzetten verboden pedofielenvereniging Martijn

M. werd opgepakt in Mexico-Stad. Beeld AFP

Dat melden het Mexicaanse Openbaar Ministerie en de Nederlandse stichting Free a Girl, die zich al jaren inzet om seksuele uitbuiting van kinderen over de hele wereld tegen te gaan. Bij de arrestatie van M. in Mexico-Stad nam de politie onder andere gegevensdragers, kinderpornografisch materiaal en een vuurwapen in beslag.

Verbod door Hoge Raad

Pedofielenvereniging Martijn werd in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de leden seksueel contact met jonge kinderen verheerlijkten en propageerden. Afgelopen maart kregen twee mannen al gevangenisstraffen van zes en vier maanden opgelegd omdat zij de vereniging toch online hadden voortgezet. Een van deze verdachten, voormalig verenigingsvoorzitter Marthijn U., zou de doorstart via Skype ook met M. besproken hebben. Het OM had op een harde schijf van M. ook verenigingsnotulen teruggevonden.

M. had begin dit jaar in Mexico politiek asiel aangevraagd. Om te voorkomen dat M. daarmee zijn vervolging in Nederland zou ontlopen, kwam Free a Girl in het geweer. Via onder meer een petitie riep de stichting de autoriteiten op om M.’s asielaanvraag af te wijzen.

‘Erg opgelucht’

Free a Girl stelt ‘erg opgelucht’ te zijn dat M. is opgepakt ‘omdat hij een ernstig gevaar vormde voor kinderen in Mexico’. De stichting complimenteert de Mexicaanse autoriteiten omdat ze ‘de zaak zeer serieus hebben genomen’.