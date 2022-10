Nederlander Marc Klok, voetbalheld in Indonesië: ‘Deze stadionramp is een absoluut dieptepunt’

Rouwende nabestaanden en supoporters tijdens een herdenking voor de stadionramp in Indonesië. Beeld Getty Images

Hoe is de sfeer nu in Indonesië, twee dagen na de enorme stadionramp?

‘Het land is in shock, het voetbal ligt stil, de president is betrokken bij het onderzoek en de Fifa (wereldvoetbalbond) is onderweg om onderzoek te doen. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe gaat dit voortaan voorkomen worden? Dat zijn de centrale vragen waar iedereen antwoord op wil. Waar iedereen mee bezig is.’

Zijn er vaker ongeregeldheden met dodelijke afloop in het Indonesische voetbal?

‘Helaas wel. Daarom is de schok hier misschien wat minder groot dan in de rest van de wereld. Ik snap dat het superbizar klinkt, maar er zijn al vier gevallen geweest in de laatste jaren waarbij supporters zijn overleden tijdens een voetbalwedstrijd. De chaos is enorm als er een grote club een belangrijke wedstrijd verliest. Een paar maanden geleden zijn er twee mensen overleden bij een wedstrijd, vorig seizoen een keer drie.’

Jij speelt vijf jaar in Indonesië, heb je er zelf ervaringen mee?

‘In 2018 speelden we een thuiswedstrijd waarbij we, als we zouden winnen, kampioen zouden zijn. Maar we verloren in de laatste minuut. Toen stormden ook zowat alle fans het veld op. Hun woede was niet zozeer op ons gericht, maar op de tegenstander en de scheidsrechters. Het leger greep in, er kwamen zelfs tanks aan te pas. Ik dacht: wow, wat gebeurt hier? Toch heb ik me nog geen moment echt onveilig gevoeld op het veld. Er is altijd enorm veel politie op de been.’

22 mei: Marc Klok viert een overwinning na zijn gescoorde penalty in de Southeast Asian Games. Beeld REUTERS

De voorzitter van thuisclub FC Arema heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen. Maar veel mensen wijzen naar de politie als hoofdschuldige.

‘De politie gebruikte traangas en toen is het echt uit de hand gelopen. Daardoor nam de chaos toe, raakten mensen in de verdrukking en stikten ze of werden ze vertrapt. Een probleem is dat er veel illegale kaarten in omloop zijn, daardoor zitten de stadions veel te vol en is de controle weg. In Indonesië is men echt voetbalgek, iedereen wil bij bepaalde wedstrijden zijn. Voor veel mensen is voetbal echt hun leven.

‘Mijn club Persib Bandung heeft dat dit jaar aangepakt door een speciaal ticketsysteem in te voeren. Uit protest daartegen komen er nog maar 10 duizend supporters naar onze wedstrijden. Ik snapte dat aanvankelijk niet. We hadden die 45 duizend man nodig, ons thuisvoordeel viel weg. Maar de clubleiding hield vol, en achteraf kun je stellen dat dit een heel dappere en terechte keuze was, die navolging verdient.’

Hoe lang ligt de competitie nu stil?

‘Geen idee. De president van het land wil eerst per se dat deze stadionramp wordt onderzocht, dat er passende maatregelen worden genomen en speciale protocollen worden opgesteld. Dit mag nooit meer gebeuren.’

Jij kwam in Nederland tot Jong FC Utrecht en hebt geen Indonesische roots. Maar je bent genaturaliseerd en zelfs reserve-aanvoerder van de nationale ploeg. Je wordt gezien als de Indonesische Beckham, je foto hangt op billboards, bent te zien in televisiereclames, hebt je eigen kledinglijn en kunt amper over straat. Andere Nederlandse voetballers, die hier onbekend zijn, worden in Indonesië ook als helden vereerd. Zegt dat iets over het fanatisme waarmee het voetbal beleefd wordt?

‘Ze missen in Indonesië nog steeds de faciliteiten en kennis om kinderen die van voetbal houden goed op te leiden. Die kinderen houden nog steeds van het spel en uiten die als supporters. Dat fanatisme maakt het ergens ook geweldig om hier te spelen. Dit is waar ik vroeger van droomde.

‘Maar toen ik vorig jaar van de ene topclub naar de andere ging kwam daar heel veel gezeik van, tot doodsbedreigingen aan toe. Dat is de andere kant – met deze stadionramp als absoluut dieptepunt. Hopelijk verandert er iets, want op deze manier is het iets oncontroleerbaars aan het worden. Het slaat door naar de verkeerde kant. Dat is na deze ramp tot op het hoogste niveau volledig doorgedrongen.’