Nederlander is optimistisch over ov-gebruik over paar maanden

Als de Nederlander over drie tot zes maanden doet, wat hij nu denkt, zal de bezetting van het ov straks op 85 procent van het pre-coronaniveau liggen. Beeld Arie Kievit

Over een half jaar denkt bijna de helft van de Nederlanders weer gebruik te gaan maken van het ov, meldt marktonderzoeksbureau Newcom op basis van een steekproef onder ruim drieduizend Nederlanders van 16 jaar en ouder.

Voor de uitbraak van het coronavirus maakte ruim de helft van de Nederlanders gebruik van het ov. Half juni, het moment van de enquête, zei nog maar een kwart dit te doen. Maar reizigers zijn optimistisch over de nabije toekomst: over drie maanden denkt 43 procent van de Nederlanders weer in de trein te stappen en over een half jaar 47 procent.

Als dit ook echt gebeurt, is de bezetting van het ov dan weer dichtbij het pre-coronatijdperk. Zelfs als er een tweede coronagolf komt, denken reizigers nu het ov dan toch te zullen gebruiken. Alleen een groep die zich zeer onveilig voelt, zal ook later niet instappen.

‘Intentie’

Of de gunstige voorspellingen ook echt uitkomen, is onzeker, erkennen de onderzoekers. ‘Natuurlijk is er een verschil tussen intentie en wat men uiteindelijk doet’, zegt directeur Neil van der Veer van Newcom. ‘Maar als je het de reiziger nu vraagt, dan zie je dat de wil er is om weer met het openbaar vervoer te gaan. De verwachtingen zijn nu hoog.’

Als de Nederlander over drie tot zes maanden doet, wat hij nu denkt, zal de bezetting van het ov straks op 85 procent van het pre-coronaniveau liggen. Dat betekent een verdubbeling ten opzichte van nu. Onderzoeker Jasper Lohuis van Newcom erkent dat het werkelijke gedrag onder meer afhankelijk is van het gevoel van veiligheid dat reizigers over drie tot zes maanden hebben. ‘Een sleutelrol voor vervoerders is het nemen van maatregelen die het veiligheidsgevoel vergroten.’

Nu voelt nog een kwart van de reizigers zich onveilig of zeer onveilig in het ov en als het gevoel van veiligheid niet verbetert, zal deze groep het ov blijven mijden. Van Nederlanders die nu de trein of bus nemen, zegt de helft dit te doen uit pure noodzaak, omdat een alternatief ontbreekt. Van de groep die het ov voor gezien heeft gehouden sinds de virusuitbraak, zegt de helft niet meer in te stappen voor er een vaccin is.

Als voldoende mensen enkele dagen blijven thuiswerken en de spits mijden, kunnen reizigers in het ov voldoende afstand houden, volgens de ondervraging een belangrijk element voor het gevoel van veiligheid. Ook mondkapjes kunnen dat gevoel vergroten, al geven ook veel forenzen aan dat juist ‘het gedoe’ met mondkapjes hen nu weerhoudt van instappen.