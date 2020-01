Nederlander in middelpunt van Oekraïne-affaire Trump

Donald Trump en Lev Parnas, de fixer van Donald Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Beeld AP

Daarmee is er een nieuwe figurant in de schijnwerpers komen te staan in de affaire die tot de impeachment van Trump heeft geleid en zich ergens tussen thriller en slapstick ophoudt.

De Caluwe heeft appjes gestuurd naar Robert Hyde, een contact van Lev Parnas, de fixer van Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump, waarin hij zegt ambassadeur Yovanovitch in de gaten te houden.

Anthony de Caluwe appje Beeld House Judiciary Committee

De appjes werden vrijdag vrijgegeven door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. De Caluwe, die vrijdag nog had ontkend iets met Hyde te maken te hebben, liet daarop een verklaring uitgaan dat de berichten slechts ‘lachwekkende grootspraak’ waren. Hij verontschuldigde zich voor zijn ‘bijdrage aan mogelijke verwarring’.

De Caluwe zou volgens een verklaring van zijn woordvoerder (een voormalige Miss Florida, die is veroordeeld wegens het oplichten van haar moeder) een 52-jarige in de VS woonachtige Nederlander met een Belgisch telefoonnummer zijn, werkzaam als financieel adviseur.

Hyde zei zaterdag dat hij appjes van De Caluwe heeft gekopieerd en doorgestuurd aan Parnas. De Caluwe meldde daarin dat hij Yovanovitch in de gaten liet houden. De Amerikaanse ambassadeur zat Giuliani in de weg bij zijn poging Joe Biden politiek te beschadigen, een van de Democratische rivalen van Donald Trump.

‘Mijn connectie met Rob in deze uitwisseling heeft geen geloofwaardigheid’, verklaarde De Caluwe zaterdag.

Desondanks doet zowel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als Oekraïne onderzoek naar het volgen van Yovanovitch. Er is ook een geluidsfragment opgedoken, aan Parnas verstuurd via WhatsApp. Daarin zegt een onbekende stem: ‘Het is bevestigd dat ze in Oekraïne is.’

De twee hosselaars Hyde en De Caluwe, grote fans van Trump, zouden elkaar kennen van Mar-a-Lago en de bar in Trumps hotel in Washington, waar veel ambitieuze mensen proberen graantjes mee te pikken van de huidige regering.