Nederlander in Antwerpen: ‘Als je met half Nederland in de file staat, dan schaam je je wel een beetje’

Nederlanders gaan massaal naar België om te shoppen op de Meir in Antwerpen. Beeld Rebecca Fertinel

Het is dinsdagmiddag half 2 als de trein uit Rotterdam binnenrijdt op station Antwerpen Centraal. Als de schuifdeuren openen worden haastig koffers de trein uitgeduwd. Met een tik komen ze neer op de marmeren vloer. Vriendengroepjes hergroeperen zich, door de drukte in de trein moesten sommigen noodgedwongen apart zitten, of staan. De eerste plannen voor in de stad worden gesmeed. ‘Hier drinken ze Jupiler, toch?’

Perron 23 staat tjokvol, allemaal Nederlanders. Op de roltrap naar boven draait bijna iedereen zich wel even om: kijken naar de Hollandse mensenmassa. Er worden foto’s van genomen. Een jongen van halverwege de twintig met halflang haar doet het breeduit lachend, een jonger meisje, een jaar of achttien, iets meer besmuikt.

Antwerpen wordt al dagenlang overladen door Nederlanders die de lockdown ontvluchten. Komen ze niet met de trein, dan wel met de auto. Op zowel de route via Breda als Bergen op Zoom stond dinsdag vijf kilometer file, bijna een half uur. Opmerkelijk, want wekenlang is er bijna nergens in Nederland file geweest. De Belgische politie is de hele dag bezig het verkeer weg te leiden uit het centrum.

‘Wir schaffen das’

In België zijn ook coronamaatregelen van kracht, maar die zijn wel milder. De winkels zijn gewoon open, hoewel je maar met twee personen tegelijkertijd naar binnen mag en er een maximum aantal geldt (één persoon per tien vierkante meter). Restaurants en café’s zijn tot elf uur ‘s avonds geopend.

Burgemeester Bart de Wever, die afgelopen zomer nog pleitte voor een hereniging van Vlaanderen en Nederland, verwelkomt de stortvloed aan Nederlanders: ‘Wir schaffen das’. Ondanks de oprukkende en zeer besmettelijke omikronvariant hoopt hij dat ondernemers door toerisme een deel van hun verliezen kunnen goedmaken.

De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, vindt de boodschap van De Wever ‘nogal merkwaardig’ en hoopt dat Nederlanders thuis blijven. ‘Nederland neemt die maatregelen niet voor niks’, laat ze telefonisch weten. ‘Oók bij ons is sprake van uitgestelde planbare zorg, zoals hartchirurgie. Ik hoop dat mensen die hier komen shoppen dat beseffen.

Demissionair premier Rutte kwam ook met een dringend advies: ‘Ga niet shoppen in Keulen of Antwerpen.’ Ook de NS bracht woensdag het advies naar buiten: pak niet de trein naar België, tenzij noodzakelijk. Volgens het spoorbedrijf is het door de grote drukte onmogelijk geworden voldoende afstand te houden.

Shoppen, bier drinken en eten

Een dag eerder vallen er op de Meir, de voornaamste winkelstraat van Antwerpen, vooral noordelijke accenten te horen. Het is slecht weer, de hele namiddag regent het, toch staan er volle rijen voor de grote winkels, zelfs voor ijssalons.

Eline Vink (31) uit Haarlem, projectleider in de zorg, schuilt met haar vriend voor parkeergarage De Keyser, waar het geel ziet van de Nederlandse nummerplaten. ‘Wij komen hier om te shoppen, bier te drinken, te eten’, zegt ze. Ze heeft niet het gevoel iets fout te doen. ‘Als ik corona krijg, beland ik niet in het ziekenhuis en neem ik dus geen plek in. Ziek worden is dan mijn probleem, niet van iemand anders.’

Op sociale media maken Antwerpenaren grappen over de invasie van ‘de Hollanders’ maar op en rondom de Meir is er ook wel begrip: dit deden de Belgen ook tijdens hun eigen lockdowns. Roche el Amin (19) en Emanuel Samiri (20), echte Antwerpenaren, bekennen schuld. Ze gingen naar onder meer Roermond (‘om te winkelen’) en Tilburg (‘goede coffeeshops!’). Roche: ‘Antwerpen leeft nu weer door de Nederlanders.’

Eigenaar Lilit Miskaryan (31) van restaurant Hulstkamp moet mensen aan de deur die een reservering willen maken voor vanavond teleurstellen: ze zit helemaal vol. ‘We hebben een rottige tijd achter de rug. Wij zijn blij met de komst van de Nederlanders.’ Door Verbist (26), werkzaam in de kroeg Cabron op de Grote Markt, heeft er wel moeite mee. ‘Ze drijven de locals weg van hun stek en komen vaak amok maken.’

Er is ook een Nederlander die toegeeft zich ietwat ongemakkelijk te voelen. Daan (31), zijn achternaam wil hij niet in de krant, zit met zijn vriendin bij een Libanees restaurant in de Vrijheidstraat. Hun tafel staat vol met mezze, ‘heerlijk’, hier doen ze het uiteindelijk voor. Want: ze hadden van tevoren twijfels of ze moesten gaan, dachten oprecht dat het na de Kerstdagen iets rustiger zou zijn.

Maar toch: ‘Als je vanmiddag met half Nederland in de file staat en hier overal Hollanders om je heen hoort, dan schaam je je wel een klein beetje.’

Solidair met de zorg

Half tien ‘s avonds. Op de Grote Markt, tussen de fraaie gildehuizen, is een glazen huis opgetuigd. Het Christmas House, een soort equivalent van Serious Request. Vlak daarvoor staat Stefan de Mooij (24) met een vriend het geheel lachend te aanschouwen, allebei een glas bier in de hand.

Ze vinden het ‘gelul’ dat ze niet solidair zouden zijn met zorgmedewerkers. Stefan: ‘Ik rij Antwerpen in, honderd gele kentekens om me heen, en dan moet ik mij schuldig voelen?’ Hij zet zijn glas bier even neer. De ogen van zijn vriend twinkelen. ‘Van al het geld dat wij uitgeven kunnen ze eindelijk eens fatsoenlijke wegen aanleggen.’