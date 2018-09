Nederlander die na Brexit in VK wil wonen, krijgt zelfde behandeling als andere immigranten

Nederlanders, Duitsers of Ieren die na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk willen wonen en werken, zullen hetzelfde worden behandeld als immigranten uit Nepal, Panama of Botswana. Dat is de strekking van een vandaag gepresenteerd advies aan de Britse regering. Wat het Migration Advisory Committee betreft, zullen Europese burgers niet langer speciale rechten hebben. Het voorstel komt in wezen neer op het tegenhouden van laaggeschoolde migranten.

Het Migration Advisory Committee adviseerde om het aantal laaggeschoolde migranten te beperken. Foto AP

Het comité was aan het werk gezet door Theresa May, die een stem voor de Brexit primair ziet als een stem tegen immigratie. In haar dagen als minister van Binnenlandse Zaken heeft ze tevergeefs geprobeerd de grenzen zo goed als het kan te sluiten. Met de Brexit raakt dit streven in vervulling. Niet het land van afkomst zal voortaan tellen, maar de opleiding die iemand heeft genoten. Geen bouwvakkers uit Slowakije of loodgieters uit Polen, maar wel chirurgen uit Finland of ingenieurs uit Iran.

‘De Britse kiezers willen niet langer een situatie waarin burgers uit de Europese Unie zich hier zomaar kunnen vestigen’, beweerde de premier in een recent interview met de BBC, ‘terwijl er voor immigranten van elders een andere reeks regels geldt.’ Voortaan zullen Europese burgers dus ook te maken krijgen met de dure en complexe procedures die de Britse immigratiedienst momenteel hanteert. Wel roepen de adviseurs op om meer hoogopgeleide migranten binnen te laten.

Het is vrijwel zeker dat de regering het advies zal overnemen. In het rapport staat dat het geen onderwerp van discussie zal zijn tijdens de Brexit-onderhandelingen. Dat is echter voorbarig. Landen als India, Australië en Turkije hebben al laten weten dat immigratie een onderdeel moet zijn bij een te sluiten vrijhandelsakkoord en het valt te voorzien dat Brussel eenzelfde eis op tafel zal leggen. Voor de EU-burgers die nu al op het eiland resideren, zal er waarschijnlijk weinig veranderen.

Vrees voor personeelstekort

Grote sectoren van het Britse bedrijfsleven zijn ongerust. De horeca, de zorg, de landbouw, bouw en de transportsector vrezen personeelstekorten. Volgens de regeringsadviseurs moeten de lonen omhoog en de werkomstandigheden verbeteren om Brits personeel aan te trekken. Het zal de kosten voor bijvoorbeeld de sociale zorg of renovaties verhogen. Voor hoogopgeleide Britten, die nu al vaak onder hun kennisniveau werken, zal de concurrentie in de toekomst groter worden.

Het zal de vraag zijn of dit voorstel de lage arbeidsproductiviteit op het eiland gaat verhogen. In een reactie zei Jonathan Portes, die een paper heeft geschreven voor het rapport, dat immigratie een positieve impact heeft op zowel de economie als de arbeidsproductiviteit. ‘Gebieden waar veel immigranten werken zijn doorgaans productiever,’ beweerde dit prominente lid van de denktank UK in a Changing Europe. Sommige werkgevers huren liever migranten in dan Britten.

Het voorstel kreeg wel een warm onthaal van de cultuurbeschouwer David Goodhart, bekend van zijn boek The Road to Somewhere, waarin de weerstand tegen grootschalige immigratie ruim aam bod komt. ‘Het is een zakelijk en evenwichtig rapport over EU-immigratie dat iedereen op de kast jaagt, van de progressieve goegemeente tot anti-immigratie activisten, terwijl veel werkgevers woedend zullen zijn. Het is hard jegens laaggeschoolden en opener voor hoopopgeleiden zonder rekening te houden met een EU-status.’