Nederlander betaalt in EU meeste accijns op benzine, verdere verhoging in het verschiet

Benzinestation in Amsterdam

In april 2022 vorig jaar verlaagde de Nederlandse regering de accijns vanwege de snel oplopende brandstofprijzen. Op 1 januari 2024 zal het restant van de compensatie ongedaan worden gemaakt, dan stijgt de accijns met nog eens 8,7 cent per liter.

Tot voor kort stond Italië aan kop in de accijnsranglijst, met 73 cent per liter. De accijns is in Nederland een stuk hoger dan in buurlanden België (60 cent) en Duitsland (65 cent). De minste belasting over benzine betalen autorijders in Bulgarije, Malta, Roemenië en Hongarije. Hongarije duikt met 31 cent zelfs onder het EU-minimumtarief van 36 cent, dat komt door de wisselkoers van de Hongaarse forint.

Kersverse partijleider Pieter Omtzigt sprak deze week op X zijn zorgen uit over de brandstofaccijnzen in Nederland. Begin volgend jaar zal, zo bleek uit antwoorden op zijn Kamervragen, bij ongewijzigd beleid ook de gebruikelijke jaarlijkse indexatie plaatsvinden. Die wordt nu ingeschat op 9,9 procent. De totale prijsverhoging komt op ruim 20 cent per liter, over accijns wordt ook 21 procent btw betaald.

Eind juli ging de benzine voor het eerst sinds november 2022 weer door de 2-eurogrens. De olieprijzen stijgen weer wat, maar liggen nog ver onder de piek in 2022.