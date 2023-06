Nederlander aangeklaagd voor moord op buurmeisje (11) in Frankrijk

Politieonderzoek in het Franse dorp Saint-Herbot, waar een 11-jarig Brits meisje werd doodgeschoten door haar Nederlandse buurman. Beeld ANP / EPA

Ook beide ouders raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Hun andere dochter (8) wist te ontkomen.

Het Britse gezin woont al vijf jaar in het Franse dorp Saint-Herbot. De gezinsleden waren zaterdagavond allemaal buiten toen een buurman met een geweer op hen af kwam en begon te schieten. De 11-jarige Solene Thornon was op slag dood. Haar vader, de 52-jarige Adrien, werd in het hoofd geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De moeder, de 49-jarige Rachel, werd geraakt in haar rug en hoofd, maar zou buiten levensgevaar zijn.

De jongste van het gezin, Céleste, wist te ontkomen, en rende naar de buren terwijl ze schreeuwde: ‘Mijn zusje is dood, mijn zusje is dood!’

Ruzie over een stuk land

De hoofdverdachte, een 71-jarige Nederlander die ook in het dorp woont, is samen met zijn echtgenote opgepakt. Hij zou zich nog enige tijd in zijn huis hebben verschanst, maar gaf zich over na een korte onderhandeling en wordt verhoord.

Het motief is niet direct duidelijk, maar volgens openbaar aanklager Carine Halley was er al langer ruzie tussen de Nederlanders en het Britse gezin over een stuk land dat tussen hun huizen in ligt.

Ook burgemeester Marguerite Bleuzen zegt in Franse media dat de aanval waarschijnlijk te maken heeft met een ‘langlopende burenruzie’ over land en geluidsoverlast. ‘We kenden het gezin goed. Het is ongelofelijk dat er een kind is doodgeschoten. Het gebeurde zonder enige waarschuwing vooraf, en niemand begrijpt hoe dit kon gebeuren.’