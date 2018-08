Nederlander aangehouden na dodelijke schietpartij in Spa

De politie in België heeft zondag een Nederlander opgepakt na een dodelijke schietpartij in Spa. Dat bericht persbureau Belga op basis van bronnen. De aanhouding is nog niet bevestigd door officiële bronnen. In de nacht van zaterdag op zondag werd een 38-jarige politieagent vanuit een auto neergeschoten.

Hulpdiensten zijn aanwezig in de avenue Reine Astrid, waar de schietpartij plaatsvond. Foto ANP

In de stad is in de nacht van zaterdag op zondag een politieman neergeschoten vanuit een auto. De 38-jarige agent overleed aan zijn verwondingen. Belgische media hadden eerder al bericht dat de politie op zoek was naar een Nederlandse verdachte, die zich zou schuilhouden in een bos. Ook dat was nog niet bevestigd door de politie.

Een woordvoerster van het parket zegt tegenover persbureau ANP dat nog wordt onderzocht wat de rol is van de man bij het incident in Spa. Ze kon verder nog niks zeggen over diens identiteit.

Ruzie

De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Aanvankelijk zou er zijn geschoten bij een verkeerscontrole, maar volgens een bron van persbureau Belga bleek dat de politie was opgeroepen om in te grijpen bij een ruzie. De verdachten zouden daarna een taxi hebben genomen. Bij de controle van dat voertuig werd het fatale schot gelost. Er is nog geprobeerd de politieman te reanimeren.

De politie pakte de Nederlander op in de bossen. Hij zou gewond zijn aan zijn buik. Waarschijnlijk gaat het om een schotwond, aldus de bron tegen Belga. De woordvoerster van het parket kon dit niet bevestigen. De autoriteiten zoeken nog naar één of meerdere andere verdachten.

'Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving', zo reageerde premier Charles Michel zondag op de schietpartij. Hij betoogde zijn medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer. Koning Filip en minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) brengen zondagmiddag een bezoek aan Spa.