Een GGD-medewerker zet een boosterprik op de XL-vaccinatielocatie in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld ANP

Nederland zette al 90 duizend boosterprikken, maar is wel een stuk trager dan de buren

Veel EU-landen zijn al een stuk verder gevorderd dan Nederland met het toedienen van extra vaccinaties. Donderdag kreeg een 90-jarige vrouw uit Den Haag als eerste Nederlander een boosterprik. In de weken daarvoor werden al zo’n 90 duizend personen met een afweerstoornis nogmaals gevaccineerd. Daarmee is 0,5 procent van de bevolking voor een derde keer aan de beurt geweest. In België en Duitsland is dat respectievelijk 8 en 6 procent. Oostenrijk sprong in de week van de aangekondigde nieuwe lockdown boven de 10 procent.

Hongarije is de snelste boosterprikker van de EU, wat mede voortkomt uit onvrede over de werking van eerder gebruikte Chinese vaccins. Dit is ook de reden dat Chili, Uruguay en de Verenigde Arabische Emiraten tot de mondiale top behoren. Maar de koploper is, net als tijdens de reguliere vaccinatiecampagne, Israël: hier heeft 43 procent van de bevolking een derde prik gekregen.

Snelle groei ic-opnamen, totale toestroom stijgt richting 300 patiënten per dag

De toestroom van coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft snel groeien. Afgelopen dagen steeg vooral het aantal opnamen op de intensive care, met respectievelijk 52 en 49 nieuwe patiënten op donderdag en vrijdag. Gemiddeld werden deze week 39 covidpatiënten per dag overgebracht naar de ic, 41 procent meer dan vorige week. Het totaal aantal opnamen steeg met 27 procent, naar 277 per dag.

Vrijdagmiddag lagen 2.147 personen met covid-19 in het ziekenhuis, de week ervoor 1.755. Op de ic steeg het aantal coronapatiënten ongeveer even snel, van 353 naar 428. De hoge cijfers waren vrijdag aanleiding voor ziekenhuizen om ‘code zwart’ te gaan voorbereiden. Zij verwachten komende weken een verdere stijging.