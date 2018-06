Nederland zet zelf stok achter de deur: nieuwe Klimaatwet gaat veel verder dan internationale verplichtingen

De geboorte van de eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande. Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een definitief wetsvoorstel, bevestigen ingewijden tegenover de Volkskrant. Met deze Klimaatwet verplicht Nederland zichzelf de landelijke CO2-uitstoot in de komende 32jaar met minimaal 95 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Dit is de oudste gletsjer in de Alpen, die nu met speciale dekens wordt bedekt om smelten te voorkomen. Foto EPA

Dat is een veel ambitieuzer doel dan waartoe de internationale verdragen Nederland verplichten. De Europese Unie streeft vooralsnog naar 80 procent reductie in 2050.

Naast een harde doelstelling voor het jaar 2050 bevat de nieuwe Klimaatwet een zachter, want niet-bindend, reductiedoel van 49 procent voor 2030. In dit opzicht verschilt de nieuwe tekst van de versie die GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie vorig jaar als initiatiefwet aan de Tweede Kamer voorlegden. Die conceptwet bevatte nog de ‘doelstelling’ om de hoeveelheid broeikasgassen in 2030 met minimaal 55 procent te reduceren in vergelijking met 1990. Nu ook coalitiepartijen VVD en CDA hun handtekening eronder moeten zetten, is 55 dus 49 procent geworden en is de doelstelling voor 2030 verwaterd tot een ‘streven’.

De vijf ondertekenaars van vorig jaar hebben meer water bij de wijn moeten doen om CDA en VVD aan boord te hijsen. In het vorige wetsvoorstel stond dat Nederland vanaf 2051 alleen nog maar hernieuwbare energie mag verbruiken (fossiele brandstoffen en kernenergie vallen niet onder die definitie). Volgens betrokkenen is deze formulering in het nieuwe compromis afgezwakt. CDA en VVD zouden de mogelijkheid open willen houden de CO2-uitstoot te verlagen met behulp van kerncentrales en ondergrondse CO2-opslag.

Ondanks deze concessies mogen de initiatiefnemers van de Klimaatwet, GroenLinks-leider Jesse Klaver en voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, tevreden zijn. De onderhandelaars moeten de komende dagen nog een paar puntjes op de i zetten, maar de kans lijkt klein dat het wetsvoorstel op die details nog zal sneuvelen. Ook CDA en VVD hebben zich in het regeerakkoord namelijk gecommitteerd aan de invoering van een Klimaatwet. De zeven fracties achter de Klimaatwet bezetten samen 113 Kamerzetels. Daarmee lijkt ook een meerderheid in de Eerste Kamer gegarandeerd.

Een van de details waarover de zeven fracties nog steggelen is naar verluidt een passage over een eerlijke verdeling van de financiële lasten van de energietransitie tussen het grote bedrijfsleven en de hogere inkomens enerzijds en het midden- en kleinbedrijf en de lagere inkomens anderzijds. De linkse partijen hebben hier steeds op gehamerd en willen dit daarom graag in de wetstekst terugzien. De VVD zou daar juist weinig voor voelen, omdat de liberalen de energietransitie willen aangrijpen om het bedrijfsleven een extra impuls te geven.

Nederland is een van de eerste landen ter wereld die zichzelf bij wet dwingen de uitstoot van broeikasgassen tot een bepaald niveau te beperken. Het Verenigd Koninkrijk was in 2008 de eerste met een Klimaatwet. Inmiddels hebben ook Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk en Mexico zo’n wet.