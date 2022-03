Nederland zet 17 Russische diplomaten uit die ‘heimelijk’ actief zouden zijn als spion

Demonstratie tegen de oorlog in Oekraïne door in Nederland woonachtige Russen bij de ambassade van de Russische Federatie in Den Haag. Beeld ANP

De uitzetting van zoveel Russische diplomaten tegelijk is uitzonderlijk; dat is in Nederland al decennia niet gebeurd. Het besluit is afgestemd met een aantal bondgenoten. Eerder zetten de VS, Polen, Bulgarije en de Baltische landen ook al Russische diplomaten uit. Dinsdag wees België 21 Russische diplomaten het land uit, Ierland 4 en Tsjechië 1.

Aanleiding voor de Nederlandse actie is volgens Buitenlandse Zaken informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Daaruit blijkt dat de zeventien ‘heimelijk actief zijn’ als inlichtingenofficier. ‘Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege de dreiging voor de nationale veiligheid. De huidige opstelling van Rusland in bredere zin maakt de aanwezigheid van deze inlichtingenofficieren ongewenst.’

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra gaat het om een ‘algemene maatregel’ die is genomen samen met een aantal ‘gelijkgestemde landen’. Er blijven nu nog 58 Russische diplomaten in Nederland over. Hoekstra’s Belgische collega Sophie Wilmès benadrukte dat de uitzettingen daar niets te maken hebben met de oorlog in Oekraïne, maar alleen met de nationale veiligheid.

Geen verrassing

Waarschijnlijk waren de activiteiten van de zeventien al langer bekend bij de Nederlandse inlichtingendiensten. Dat een deel van de diplomatieke staf van veel landen aan spionage doet, is geen geheim. Den Haag is extra interessant vanwege de aanwezigheid in de stad van veel internationale instellingen. Maar westerse landen ergeren zich er al langer aan dat het percentage spionnen op Russische ambassades – in landen en bij instellingen – wel erg hoog is. Blijkbaar is er nu voor gekozen daar een eind aan te maken.

In 2018 werden twee Russische spionnen op heterdaad betrapt bij wat Nederlandse autoriteiten een geplande cyberaanval noemden op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Die deed onderzoek naar de vergiftiging van de Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter dat jaar in Salisbury. Dat onderzoek bevestigde Britse conclusies dat daarbij gebruik was gemaakt van een verboden chemische substantie.

Eind 2020 zette Nederland ook al twee Russische diplomaten uit. Die zouden zich hebben beziggehouden met technologische spionage, onder meer door banden aan te knopen met mensen in de hightechsector die over gevoelige informatie beschikken. De Russische ambassade in Den Haag heeft nog niet gereageerd.