Nederland wint zaak over belastingdeal met Starbucks

Beeld Reuters

Zowel de Nederlandse staat als Starbucks vochten dit besluit aan. Met succes: het Gerecht, een lagere instantie van het Europees Hof van Justitie, geeft hen nu gelijk. ‘De Commissie is er niet in geslaagd te bewijzen dat er sprake was van een voordeel ten gunste van Starbucks’, concluderen de rechters in Luxemburg.

Belastingparadijs

Financieel zijn de gevolgen van de uitspraak beperkt. Zeker vergeleken met de 13 miljard euro aan achterstallige belastingen die Ierland enkele jaren geleden moest opleggen aan Apple. Toch reageert staatssecretaris Menno Snel van Financiën opgelucht. ‘Deze uitspraak betekent dat de Belastingdienst Starbucks niet beter of anders heeft behandeld dan andere bedrijven.’

Het kabinet doet verwoede pogingen af te komen van het imago van belastingparadijs. Eerder dit jaar plaatste het Europees Parlement Nederland nog op een lijst met fiscale vrijhavens.

Voor de Europese Commissie zijn de druiven daarentegen zuur. In de persoon van de populaire eurocommissaris Margrethe Vestager (Concurrentiebeleid) heeft zij als eerste geprobeerd het Nederlandse beleid van ‘rulings’ aan te pakken. Dat zijn exclusieve, geheime afspraken die de fiscus maakt met internationale bedrijven. Voor zover daarmee één specifieke onderneming zou worden voorgetrokken, kan sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Betreft het voordeel meerdere ondernemingen, dan is het onder het mom van een mild belastingklimaat gewoon toegestaan.

Hoe ingewikkeld dit in de praktijk kan liggen, blijkt uit een andere op dinsdag gepubliceerde uitspraak. In een soortgelijke zaak tegen Fiat Chrysler trok de Europese Commissie wél aan het langste eind. De autofabrikant moet alsnog 30 miljoen euro belasting betalen in Luxemburg.

Nike

Hiermee is Nederland overigens nog niet van Brussel af. Zo loopt er ook een onderzoek naar de afspraken die de Belastingdienst in het verleden heeft gemaakt met Nike. Eerder bekeek de Commissie ook of Ikea met behulp van Nederland de belasting zou hebben ontweken.

De Commissie kan bovendien nog in beroep gaan tegen het Starbucks-vonnis. Daarvoor heeft de Europese Commissie ruim twee maanden de tijd. Blijft het hierbij, dan zal Nederland 25,7 miljoen euro teruggeven aan Starbucks. Dat bedrag had de Belastingdienst vooruitlopend op de uitspraak al in 2016 teruggevorderd.