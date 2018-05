Nederland wil Rusland aanklagen: kan dat wel?

Nederland en Australië stellen Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Maar hoe klaag je Rusland aan? Wat doe je met verdachten en waarop is de verdediging van het Kremlin gebaseerd?

Premier Rutte sprak van ‘een grote stap’. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) repte van ‘een ingrijpende beslissing’. Maar wat is het ‘staatsaansprakelijk’ houden van een land?

‘Niets meer en niets minder dan dat een land een rechtszaak wenst te beginnen tegen een ander land’, zegt advocaat Geert-Jan Knoops, gespecialiseerd in internationaal recht. Nederland en Australië stellen Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17.

Marieke de Hoon, docent internationaal recht aan de VU, ziet een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als waarschijnlijk en kansrijk. ‘Dat is een orgaan van de Raad van Europa, waarvan Rusland lid is. Het heeft rechtsmacht en kan een schadevergoeding opleggen.’

Op de vraag wie de scheidsrechter is in dit conflict, antwoordde Rutte vrijdag: ‘De wereldgemeenschap.’ Hij wilde niet op de rechtsgang vooruitlopen en hoopt alsnog met de Russen in gesprek te komen.

Knoops heeft bedenkingen bij de Nederlandse stap. ‘Door in dit stadium, waarin nog belangrijke vragen van bewijs openliggen, Rusland aansprakelijk te stellen, creëert Nederland een rechtspolitieke impasse.’