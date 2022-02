Nederland wil Oekraïne steunen met meer dan alleen woorden

Premier Mark Rutte ontvangt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra in het Logement op het Plein in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra bezong vorige week in Berlijn met zijn Duitse collega Annalena Baerbock de eensgezindheid waarmee Nederland en Duitsland tegen de grote Russische troepenmacht langs de grens met Oekraïne aankijken. Dat klopte in grote lijnen – het Westen is verenigd in de wens dat dialoog uitkomst brengt en dat nieuwe agressie tot zware sancties zal leiden.

Maar dinsdag en woensdag, als Hoekstra en premier Rutte in Kiev zijn, zal nog eens worden onderstreept dat Nederland een andere afslag heeft genomen dan de Duitsers. Want waar Duitsland vasthoudt aan zijn afwijzing van wapenleveranties aan Oekraïne, zelfs indirect (inzake wapens die al waren afgestoten aan Baltische landen), staat Nederland ‘welwillend’ tegen Oekraïense verzoeken om steun. ‘Nederland zit er harder in dan Duitsland’, beaamt diplomatiedeskundige Robert van de Roer. Behalve door de ‘echo van MH17’ komt dat volgens hem ook door de ernst van de veiligheidssituatie. ‘Aantasting van kernprincipes van de internationale rechtsorde gaat Nederland simpelweg te ver.’

In maart 2021 steunde Den Haag nog de Duitse blokkade, in Navo-verband, van zulke wapenleveranties. Nu is de situatie gewijzigd, zegt Hoekstra; niet alleen vergeleken met het voorjaar van 2021, maar ook met die van slechts enkele weken geleden. De steeds grotere zorgen in het Westen worden gevoed door informatie vanuit de inlichtingendiensten waaruit blijkt dat de troepenopbouw nog steeds doorgaat, ook met logistieke en ondersteunende diensten die vereist zijn voor een invasie. Maandag spraken de VS in de VN-Veiligheidsraad van de ‘grootste mobilisatie van troepen in decennia’.

Verschillende interpretaties

Dat deze rauwe informatie verschillend kan worden geïnterpreteerd, blijkt uit de grote verschillen hierin tussen bijvoorbeeld Washington en Kiev. In Oekraïne leeft men al acht jaar in oorlog en ziet men juist een gevaar in een overreactie van angst en paniek: het zou de makkelijkste zege voor het Kremlin zijn als de politiek-militaire dreiging genoeg zou zijn om Kiev te destabiliseren.

Zoals de meeste continentaal-Europese landen heeft Nederland de VS en het Verenigd Koninkrijk niet gevolgd in het terugtrekken uit Kiev van een deel van het diplomatieke personeel of hun families. Daarmee weerstaat het kabinet ook kritiek uit eigen gelederen, zoals die van Ruben Brekelmans (VVD), die al sprak over ‘Russisch roulette’. Maar in Kiev zullen ze er blij mee zijn.

Of de veranderde stellingname over wapenleveranties te maken heeft met de ambities van de pas aangetreden Hoekstra, is onduidelijk. Van de Roer denkt van wel, omdat Hoekstra ‘meer een doener’ is dan zijn recente voorgangers. In ieder geval is duidelijk dat Den Haag, nu de nood aan de man is, het belang van de trans-Atlantische band herontdekt. De Amerikanen spelen tot dusver een opvallend grote rol in het creëren van eensgezindheid in het westerse kamp – en een van de eerste collega’s die na Hoekstra’s aantreden aan de lijn hing, op zijn tweede dag als minister, was Antony Blinken, de Amerikaanse buitenlandminister.

Volgens Bob Deen, Oost-Europakenner van Instituut Clingendael, spelen ook de ervaringen van de afgelopen jaren mee. Twee jaar nadat Rusland de Krim annexeerde en een conflict in Oost-Oekraïne begon, wees Nederland een associatie-overeenkomst met Kiev af in een referendum. Het was een overwinning voor populistisch rechts, dat ook nu niets van samenwerking met of hulp aan Oekraïne moet hebben. Die aarzeling zie je, wat betreft wapenleveranties, ook bij de SP en de Partij voor de Dieren, die inzet op ‘totale de-escalatie’.

Schuldgevoel

Het referendum dwong Nederland ertoe vaker op de rem te staan als het ging om internationale samenwerking met Oekraïne – bijvoorbeeld in het Oostelijk Partnerschap van de EU. Deen: ‘We hebben dus een soort schuldgevoel als het om Oekraïne gaat, maar in deze crisis kunnen we wel steun bieden.’ De afgelopen jaren ziet Deen ook bij de VVD een ‘duidelijke verharding’ van het standpunt over Rusland. ‘Vroeger stonden de zakelijke belangen voorop, maar Rutte heeft MH17 en de Russische tegenwerking sindsdien persoonlijk meegemaakt.’

In het algemeen ziet Deen in de peilingen hierover een groeiende kloof tussen kiezers van middenpartijen en ‘de flanken’. In het midden wordt Rusland meer als dreiging gezien, op de flanken minder. Opvallend in dit verband is dat ook Kati Piri namens de PvdA de wapensteun aan Oekraïne niet afwijst. Binnen de coalitie spraken de VVD en D66 de meest uitgesproken steun uit, maar het CDA wil het evenmin uitsluiten en ook de ChristenUnie kijkt na enige bedenktijd ‘welwillend’ naar het verzoek.

Onduidelijk is nog hoe concreet in Kiev over steun wordt gesproken, en over welke wapens. Verschillende partijen, inclusief PvdA en ChristenUnie, noemen specifiek defensieve hulp tegen cyberaanvallen. Defensie heeft al gekeken naar mogelijke materieelsteun. De Patriot-luchtafweerinstallaties zouden zeker aansluiten op Oekraïense noden, maar die moeten met bemanning worden gestuurd en dat is ook voor Den Haag een stap te ver. Deen: ‘Nederland is actiever dan de Duitsers, zonder zo ver te gaan als de Britten en Canadezen.’