Nederland wil helpen om het vliegveld van Kabul weer bruikbaar en veilig te maken

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken met haar Turkse ambtsgenoot donderdag in Ankara. Beeld AFP

De Nederlandse steun zal technisch van aard zijn, maar zal zo mogelijk ook de veiligheid betreffen. Nederland trekt in eerste instantie 1 miljoen euro uit voor de operatie.

De bedoeling is dat de luchthaven zo snel mogelijk kan worden gebruikt voor humanitaire vluchten en het evacueren van mensen die gevaar lopen in Afghanistan. Die evacuatie heeft voor Nederland de allerhoogste prioriteit, zo liet Kaag niet na te benadrukken tijdens haar gezamenlijke persconferentie met Çavusoglu.

Turkije en Qatar zijn met de Taliban in gesprek over heropening van het vliegveld. Ook Nederland heeft, op diplomatiek niveau, een ‘eerste gesprek’ met de Taliban gehad. Waarschijnlijk zullen er meer gesprekken volgen, vooralsnog over de dringende humanitaire en veiligheidskwesties. ‘Het is absoluut geen erkenning’, zei Kaag.

De Turkse regering had de VS in juni al aangeboden om de controle over het vliegveld van Kabul over te laten nemen door het Turkse leger, wanneer de laatste Amerikaanse troepen zouden vertrekken. Na de machtsovername door de Taliban liet Ankara het aanbod staan, maar de Taliban lieten weten dat buitenlandse militairen, ook Turkse, niet langer welkom zijn in het land.

Particuliere bedrijven

De veiligheid op de luchthaven komt volgens Çavusoglu nu waarschijnlijk in handen van particuliere bedrijven. Over een Nederlandse rol daarbij zei hij niets. In eerste instantie moeten er weer militaire vluchten mogelijk worden, ook voor de evacuaties.

‘Dan kunnen we de situatie testen’, aldus de Turkse minister. ‘Vervolgens moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, in overleg met de Taliban, voor we weer commerciële vluchten kunnen toestaan. Daarvoor moet het vliegveld echt veilig zijn, zonder vraagtekens. De Taliban hebben gezegd dat ze verantwoordelijkheid zullen nemen voor het vliegveld, maar we moeten echt zekerheid hebben. Dat kan nog weken duren.’

Intussen wordt de lijst met door Nederland te evacueren Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt steeds langer, zei Kaag. Al 15- tot 16 duizend mensen hebben zich bij Buitenlandse Zaken aangemeld, en daar komen dagelijks zo’n 1.250 mensen bij.

Kaag wilde geen uitspraken doen over het aantal Afghanen dat uiteindelijk zal worden toegelaten in Nederland, maar gaf wel aan dat de aanpak zo genereus mogelijk zal zijn. ‘Iedereen die we eruit kunnen krijgen, halen we eruit.’

Morele verplichting

De minister onderstreept dat de Nederlandse inspanningen voor een volgende evacuatieronde, zijn bedoeld voor allen die daar volgens de motie van D66-Kamerlid Belhaj voor in aanmerking komen. De motie wordt ‘naar letter en geest’ uitgevoerd, zei ze. Nederland heeft een ‘morele verplichting jegens allen die Nederland hebben geholpen, hun nek hebben uitgestoken of door hun stellingname acuut gevaar lopen’.

Opnieuw werd duidelijk dat Ankara absoluut niet van plan is grote aantallen Afghanen toe te laten. Turkije biedt al onderdak aan 4 miljoen Syriërs en bijna 1 miljoen andere migranten, onder wie 300 duizend Afghanen. De Europese Unie wil dat het grootste deel van de gevluchte Afghanen ‘in de regio’ wordt opgevangen, maar Turkije ziet zichzelf niet als onderdeel daarvan.

Çavusoglu benadrukt dat Afghanen nu niet naar Turkije kunnen komen. ‘We hebben geen verzoek van Nederland gehad om Afghanen op te nemen. Maar als we zo’n verzoek zouden krijgen, zouden we het niet accepteren.’

Op de vraag of Turkije volgens haar tot ‘de regio’ in EU-zin behoort, antwoordde Kaag: ‘Turkije behoort tot verschillende regio’s. Het is ook een transitland.’