Nederland wil Europees herstelgeld gebruiken voor al lopende plannen voor klimaat, zorg, huizen en scholen

Minister Kaag van Financiën op het Binnenhof. Beeld ANP - Lex van Lieshout

De maatregelen vallen uiteen in 23 investeringen en 16 hervormingen. Dat laatste is een eis van de Europese Commissie – op voorspraak van Nederland zelf: overheden dienen het herstelfonds in elk geval deels te gebruiken om de economieën van de lidstaten duurzaam te versterken. Het kabinet slaat geen nieuwe wegen in met het nu voorgestelde pakket. De meeste maatregelen stonden al in het regeerakkoord van Rutte IV dat in januari werd gepresenteerd en in de laatste miljoenennota van Rutte III. Daarmee is het vooral een administratieve operatie: de plannen worden sowieso doorgevoerd, ook als het herstelgeld er niet komt.

In juli 2020 stemden de Europese regeringsleiders in met het oprichten van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro, om de EU-landen uit de coronarecessie te trekken. Een moeizaam bevochten doorbraak – de EU-top duurde vier dagen en nachten – omdat de Europese Commissie het geld leent op de kapitaalmarkt en doorgeeft aan de lidstaten. Nederland had grote moeite met de komst van deze ‘Bank Brussel’, maar legde zich er uiteindelijk bij neer en heeft nu zelf ook recht op een bijdrage uit het fonds.

Kabinet presenteert alsnog herstelplan voor ‘Bank Brussel’

Het vorige kabinet diende nog geen herstelplan in omdat het het huidige kabinet niet voor de voeten wilde lopen. Nu is het alsnog zover. Het kabinet verwacht zelf aanspraak te kunnen maken op een bedrag van 4,7 miljard euro uit het fonds, ruim een miljard minder dan waarin januari nog op werd gerekend. Dat komt doordat de Nederlandse economie beter door de coronacrisis is gekomen dan aanvankelijk werd gedacht.

Kaag wil de komende maanden in gesprek met de Tweede Kamer, met belanghebbenden en met de Europese Commissie zelf om tot een eindpakket te komen. Het totaal van de 39 maatregelen telt op tot meer dan 4,7 miljard. Er moeten dus ook nog keuzes worden gemaakt.

Als het aan het kabinet ligt, waaieren de miljarden breed uit over de beleidsposten. Het gaat van schonere schepen voor de binnenvaart, meer hybride warmtepompen en windenergie op zee tot een betere digitale infrastructuur voor Defensie en meer geld voor scholen en ziekenhuizen om personeel aan te trekken.