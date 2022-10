Nederland wil af van energieverdrag waarmee fossiele industrie miljoenen claimt, maar wat zijn de gevolgen?

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie (D66). Beeld Freek van den Bergh

Wat is de Energy Charter Treaty?

Het, in goed Nederlands, Energiehandvestverdrag dateert uit de jaren negentig en moest na de Koude Oorlog oorspronkelijk oost en west nader tot elkaar brengen op het vlak van energie. Belangrijk hierbij is de bescherming die het verdrag bedrijven biedt tegen de grillen van regeringen. Mocht na een onverwachte machtswissel een overheid ineens de bezittingen van energiebedrijven willen afpakken, dan konden die met het Energiehandvestverdrag (ECT) in de hand een hoge schadevergoeding eisen.

Nog altijd kunnen energiebedrijven die investeringen dreigen te verliezen door veranderende regels zich beroepen op het verdrag, dat is ondertekend door meer dan vijftig landen. Een speciaal arbitragetribunaal, bestaand uit juristen die de twistende partijen kiezen, bepaalt of de schadeclaims terecht zijn.

Waarom wil Nederland van dit verdrag af?

Omdat het vreest dat de bescherming van fossiele energiebedrijven de energietransitie in de weg zit. Zo eist het Duitse bedrijf RWE meer dan een miljard euro schadevergoeding in Nederland vanwege de vervroegde sluiting van kolencentrales. De zaak loopt nog.

Italië voert intussen een jarenlange strijd tegen de uitkomst van een arbitragezaak die het Britse Rockhopper aanspande. Het oliebedrijf verloor door Italiaans klimaatbeleid investeringen in een olieveld waar het een kleine 30 miljoen euro in had gestoken. De vergoeding die het hiervoor toegewezen kreeg, is inclusief rente, liefst 250 miljoen euro. De reden: ook misgelopen winst wordt gecompenseerd.

Nederland is lang niet het enige land dat aanpassingen nodig acht. De afgelopen jaren onderhandelden de ondertekenaars van het verdrag hierover, maar minister Jetten (Klimaat en Energie) vindt de uitkomst niet ver genoeg gaan. Zo blijven fossiele investeringen nog altijd tien jaar beschermd nadat de voorgestelde aanpassingen ingaan.

Wat de minister betreft wegen de nadelen van het verdrag inmiddels zwaarder dan de voordelen. Een pluspunt is bijvoorbeeld dat het Nederlandse energiebedrijven ook beschermt in landen waar de wetgeving en het rechtssysteem niet genoeg zekerheid bieden. Nederland is niet het enige land dat desondanks onder de ETC uit wil: Spanje kondigde onlangs aan hetzelfde te willen, in Polen is het besluit definitief en Italië trok zich al in 2016 terug.

Hoeft Nederland dan geen claims meer te verwachten als het de fossiele industrie beperkingen oplegt?

Zo makkelijk gaat dat niet: wie eruit stapt, zit dankzij een zogeheten overlevingsclausule in het verdrag nog twintig jaar vast aan de afspraken. Toch is het besluit van Jetten van groot belang, aldus Christina Eckes, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij vindt het verdrag ‘helemaal niet meer van deze tijd’.

Jetten wil zelfs dat de hele Europese Unie uit het verdrag stapt, en liefst nog meer landen. Door het goede voorbeeld te geven, vergroot Nederland de druk op de rest van de EU, zegt Eckes. Als heel Europa meedoet, kunnen Europese bedrijven geen claims meer indienen bij andere Europese landen op basis van de ECT. Ook zouden uitstappende landen kunnen afspreken elkaar niet langer aan de overlevingsclausule te houden.

Eckes: ‘Een investeerder uit Japan, een land dat niet uit het verdrag wil stappen omdat het zijn fossiele sector wil beschermen, zal dan nog wel twintig jaar lang claims in kunnen dienen in Europa. Maar de meerderheid van de claims wordt op dit moment binnen de Europese Unie ingediend, dus het zou een groot verschil maken.’

Hoe moet het nu verder met het verdrag?

De vraag is nu hoeveel andere landen het voorbeeld van Nederland zullen volgen en ook van het verdrag af willen. Dat een gepland EU-overleg over het verdrag volgende week is afgeblazen, is een teken van de onenigheid tussen lidstaten op dit punt, denkt Eckes.

Een tweede grote vraag is hoe het verder moet met de modernisering van het verdrag. Jetten mag de voorgestelde nieuwe versie niet goed genoeg vinden, hij vindt hem beter dan de huidige en zou daarom graag zien dat andere landen hem aannemen. Mogelijk trekt Nederland zich om die reden pas terug als alle parlementen de wijzigingen hebben geratificeerd. Daar kunnen nog jaren overheen gaan, verwacht Eckes, die vindt dat Nederland daarom zo snel mogelijk uit het verdrag moet stappen.