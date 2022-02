Nederland was niet ingericht op een pandemie als de coronacrisis, aldus eerste officiële evaluatie

Een geïmproviseerde mondkapjesfabriek in mei 2020. Aan het begin van de pandemie was aan materialen een groot tekort. Beeld Marcel van den Bergh

Dat is een van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die publiceerde vandaag het eerste in een reeks van drie rapporten over de aanpak van de coronacrisis, mede in opdracht van het kabinet. Het doel is lessen trekken voor eventuele toekomstige pandemieën. Dit eerste rapport is gericht op de virusaanpak tot september van 2020.

De OVV schrijft dat Nederland weliswaar scenario’s voor pandemieën had klaarliggen, maar niet was voorbereid op ‘een langdurige crisis met brede landelijke impact’.

Improvisatie

Tijdens eerdere oefeningen met infectieziektebestrijding kwam de coördinerende rol die het ministerie van Volksgezondheid moet hebben niet aan de orde, wat leidde tot een hoop geïmproviseer toen de crisis eenmaal losbarstte.

Volgens de raad komt dit mede doordat een crisis met de impact van de coronapandemie zo lang niet is voorgekomen in de Westerse wereld. Infectieziektebestrijding had door de jaren heen niet altijd evenveel prioriteit.

Het bleek bovendien zeer ingewikkeld om nationale sturing aan te brengen in het Nederlandse systeem met vele regionale zorgaanbieders. In de eerste fase van de crisis schoven steeds meer partijen aan tijdens de overleggen. Dat ging ten koste van snelle besluitvorming. Ook al bestaande capaciteitsproblemen in de zorg bleken een probleem.

Voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert woensdag het rapport over de aanpak van de coronacrisis. Beeld ANP

De OVV heeft verder kritiek op de grote rol die de OMT-adviezen innamen bij beslissingen over maatregelen. Volgens de raad had dit adviesorgaan vooral oog voor het bestrijden van het virus, waardoor het kabinet andere maatschappelijke belangen niet altijd zorgvuldig meewoog.

Door de vele onzekerheden ontstond de neiging om te leunen op de hard ogende cijfers die wel voorhanden waren, zoals het R-getal en de besmettingscijfers. Volgens het OVV leidde dit ertoe dat bijvoorbeeld gevolgen voor het psychische welzijn van kwetsbaren, die niet makkelijk met cijfers te onderbouwen waren, lang nauwelijks op de radar stonden.

Het tweede rapport, over de periode september 2020 tot juli 2021, wordt rond de zomer verwacht. Wanneer de publicatie plaatsvindt van het derde onderzoek, naar de periode na juli 2021, is nog niet bekend.