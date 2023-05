Nederland twee minuten stil tijdens de Nationale Dodenherdenking, waar ook de oorlog in Oekraïne voelbaar is

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Beeld ANP

Voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam hield Marcel Möring de 4 mei-lezing in de nabijgelegen Nieuwe Kerk. De schrijver sprak over de Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederlandse steden werden gedeporteerd. ‘Waarom waren we ineens elkaars buren niet meer? Hoe kon het dat we uit onze huizen werden gehaald onder de ogen en met stilzwijgen van onze buren?’, zei Möring, zoon van een Joodse moeder.

Hij merkte op dat Nederland bezig is zijn rol in de oorlog beter in kaart te brengen. ‘Er komen onderzoeken naar de rol van gemeenten, spoorwegen. Na heel lange tijd vindt er zelfs iets van rechtsherstel plaats’, zei Möring. ‘Maar belangrijker is de vraag wanneer en waarom degene die naast je woont niet meer je naaste is, een buurman of buurvrouw, net zoals jij iemands buurman of buurvrouw bent. Als daar niet over wordt nagedacht, als er geen poging wordt gedaan om die vraag steeds weer opnieuw te stellen en te beantwoorden als dat nodig is, zullen we zwijgen als er geschreeuwd moet worden.’

Nauwelijks praten

Bij de herdenking op de Dam in Amsterdam legde het koningspaar, voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20.00 uur, de eerste krans bij het Nationaal Monument. Na de twee minuten stilte legden onder andere nabestaanden van oorlogsslachtoffers, de Kamervoorzitters en de burgemeester van Amsterdam een krans.

De laatste spreker op de Dam, presentator Dieuwertje Blok, sprak vooral over haar moeder. ‘Een Joods meisje, in deze stad, met levenshonger, zag haar wereld steeds kleiner worden’, zei Blok. ‘Er kwamen steeds meer plekken bij waar het haar verboden werd te komen. Ze heeft tweeënhalf jaar ondergedoken gezeten en mocht nauwelijks praten.’

Gedurende de dag waren er door het gehele land herdenkingsbijeenkomsten. Zo werden in Rotterdam opvarenden van de Nederlandse koopvaardijschepen herdacht en was gelijktijdig met de bijeenkomst op de Dam de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) was aanwezig bij de herdenking van de luchtmacht op de voormalige vliegbasis in Soesterberg, terwijl minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort in Leusden was.

Herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg in Rotterdam. Tijdens de herdenking worden de opvarenden van de Nederlandse koopvaardijschepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen herdacht. Beeld ANP

Een veilig heenkomen

Minister Kajsa Ollongren van Defensie was donderdagmiddag al aanwezig op het Nationaal Ereveld in het Gelderse Loenen. Daar liggen bijna vierduizend militairen, verzetsmensen en burgers begraven.

De minister verwees naar de oorlog in Oekraïne. ‘De oorlogsbeelden trekken wonden open waarvan we dachten dat ze goed geheeld waren’, zei Ollongren. ‘Het is belangrijk dat wij dit erkennen, dat wij luisteren naar hun verhaal. En dat wij luisteren naar de verhalen van de Oekraïners die hier nu in Nederland een veilig heenkomen hebben gevonden.’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema had voorafgaand aan een stille tocht donderdag ook al verwezen naar de oorlog in Oekraïne. ‘Morgen vieren wij 78 jaar vrijheid, maar iets meer dan 3.000 kilometer hier vandaan vechten de moedige Oekraïners voor hun vrijheid. Een strijd waar wij solidair mee zijn. Ook omdat het wereldbeeld van Poetin een gure wind is die over Europa waait, waar antisemitische complottheorieën zich graag op laten meevoeren.’