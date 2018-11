Nederland trekt ambassadepersoneel terug uit Pakistan na doodsbedreigingen

De Nederlandse regering heeft om veiligheidsredenen ‘een groot aantal’ personeelsleden van de ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad terug naar Nederland gehaald. Dat zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD). Beeld ANP

Volgens Blok zijn in de kwestie-Asia Bibi ‘helaas’ doodsbedreigingen geuit aan het adres van Nederlandse diplomaten. ‘We nemen de veiligheid van ons personeel heel serieus’, aldus de minister.

Het is in Pakistan onrustig vanwege Asia Bibi, een christelijke vrouw die onlangs door het Pakistaanse Hooggerechtshof werd vrijgesproken van godslastering. De radicale islamitische beweging Tehreek-e-Labbaik (TLP) verzet zich daartegen en eist de dood van de rechters. Haar advocaat vluchtte naar Nederland.

De ambassade is niet volledig gesloten. Er worden nog steeds visa en paspoorten verwerkt, aldus Blok. ‘We hebben de omvang moeten terugbrengen, maar er is staf aanwezig.’

Wilders

Vorige maand werd bekend dat Nederland met Pakistan overlegde over de veiligheid van ambassadeur Ardi Stoios-Braken. Die werd volgens Pakistaanse media bedreigd vanwege ‘godslasterlijke afbeeldingen’ die PVV-leider Geert Wilders op zijn Twitteraccount heeft geplaatst. De dreiging zou uit de hoek van de TLP komen.

In augustus demonstreerden woedende aanhangers van de extremistische partij al in Islamabad tegen het voornemen van Wilders een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren in de kamer van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. De betogers eisten dat Stoios-Braken zou worden uitgewezen en dat Pakistan de diplomatieke banden met Nederland zou verbreken. Uiteindelijk zag Wilders van zijn plan af.

Asia Bibi. Beeld AP

Gemanipuleerde foto’s

De Pakistaanse regering wordt geconfronteerd met gemanipuleerde foto’s op sociale media waarop is te zien dat Asia Bibi het land verlaten heeft. Bibi zat acht jaar in de dodencel wegens godslastering.

Minister van Informatie Fawad Chaudhry sprak maandag tegen dat Bibi in het buitenland is. Een van de beelden toont een ontmoeting tussen Bibi en paus Franciscus. De foto is eigenlijk van Bibi’s dochter van twee jaar geleden. Het plaatsen van de nepfoto’s heeft volgens Chaudhry al geleid tot het bedreigen van een parlementariër.

Volgens de autoriteiten mag Bibi Pakistan niet verlaten omdat een radicale moslimadvocaat om herziening van het vonnis heeft gevraagd. De regering zegt dat Bibi in Pakistan voor haar eigen veiligheid op een geheime locatie verblijft, totdat het herzieningsproces is afgerond.