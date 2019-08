Nederland telt minder bijstandsontvangers: ‘De bijstand reageert als een olietanker op economie’

‘De bijstand reageert als een olietanker op de economie. Die groeit al langer, maar nu zien we dat ook mensen in de bijstand vaker werk vinden.’ Beeld Raymond Rutting

Dat komt vooral door de toegenomen werkgelegenheid, constateert CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ‘In 2017, toen de economie beter draaide, zette de daling in. Maar de arbeidsmarkt groeit nog altijd, de banen en vacatures blijven toenemen. Dat biedt kansen voor mensen in de bijstand’, aldus Van Mulligen. ‘De bijstand reageert als een olietanker op de economie. Die groeit al langer, maar nu zien we dat ook mensen in de bijstand vaker werk vinden.’

Ouderen moeilijker aan de bak

Ten opzichte van vorig jaar is in alle leeftijdscategorieën een daling zichtbaar van het aantal bijstandsontvangers. Vooral onder uitkeringsgerechtigden tussen de 27 en 45 jaar is een grote uitstroom; net als bij de groep jonger dan 27 jaar.

Mensen ouder dan 45 jaar komen moeilijker aan werk. ‘Hoe langer zij in de bijstand blijven, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt’, zegt Van Mulligen. ‘Over het algemeen daalt het aantal bijstandsgerechtigden. Al blijft er een grote groep waarvan je je kunt afvragen of die ooit nog uit de bijstand komt.’

De daling ten opzichte van vorig jaar komt doordat zowel meer Nederlandse bijstandsontvangers zonder migratieachtergrond als met een migratieachtergrond de bijstand verlaten. Beide groepen daalden met ongeveer 5 procent. ‘Voor het zesde kwartaal op rij zijn er nu minder bijstandsgerechtigden, ongeacht hun achtergrond’, stelt het CBS.

In de eerste drie maanden van dit jaar verlieten zo’n 25 duizend personen met een niet-westerse achtergrond de bijstand, terwijl de instroom 24 duizend bedroeg. Er gaan meer immigranten uit Syrië, Somalië en Eritrea uit de bijstand dan in de bijstand: zo verlieten 2,2 duizend Syriërs de bijstand, terwijl 1,7 duizend een uitkering aanvroegen. De instroom van Nederlanders bleek in het eerste kwartaal iets hoger dan de uitstroom, maar dat komt omdat de AOW-leeftijd begin dit jaar met vier maanden is verlengd.

Gemeenten stimuleren ondernemen

Nederlandse gemeenten hopen dat de daling van het aantal bijstandsuitkeringen verder doorzet. Op steeds meer plekken stimuleren ze daarom het ondernemerschap onder bijstandsontvangers. Dankzij cursussen of sociale coöperaties kunnen bijstandgerechtigden zich omscholen tot zelfstandig ondernemer.

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) juicht die ontwikkelingen toe. ‘Ik zie dat de gemeenten die veel contact hebben met hun bijstandsontvangers goede resultaten boeken op de uitstroom van bijstand naar werk. Dat vind ik positief’, reageert Van Ark.