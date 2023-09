Nederland telt maar weinig honderdplussers vergeleken met andere Europese landen

Het aantal honderdjarigen in Nederland is de afgelopen decennia gestaag opgelopen, maar hun aantal blijft verhoudingsgewijs achter bij veel andere Europese landen. Kleinere landen als Ierland, Griekenland en Hongarije hebben niet alleen verhoudingsgewijs meer honderdplussers dan Nederland, maar tellen ook in absolute aantallen meer superouderen. Zo heeft Griekenland (met 10,5 miljoen inwoners) 4.495 honderdjarigen, terwijl het totaal aantal ouderen in Nederland (17,8 miljoen) 2.572 bedraagt, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aangezien landen zich in verschillende stadia van vergrijzing bevinden, heeft het CBS het aantal honderdplussers vergeleken met het totaal aantal tachtigplussers. In Ierland komen uit de groep tachtigjarigen de meeste honderdplussers voort. Bijna alle landen hebben een betere score dan Nederland, alleen in enkele Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije is het aantal honderdjarigen nadrukkelijk lager.

Door goede gezondheidszorg, sport en voeding worden inwoners gestaag steeds ouder. Een ongezonde levensstijl, waaronder roken, verlaagt de levensverwachting. Mede daarom telt Nederland veel minder mannelijke dan vrouwelijke honderdplussers. Nederland telde op 1 januari 86 inwoners ouder dan 105 jaar, waarvan 80 vrouwen. De oudst geworden Nederlander is nog altijd de in 2005 overleden Henny van Andel-Schipper, zij leefde 115 jaar en 62 dagen.

Nederland telde rond de jaarwisseling 1.161 personen tussen de 100 en 101 jaar. De Volkskrant heeft de afgelopen twee jaar 88 honderdjarigen geïnterviewd (oftewel 44 per jaar), wat betekent dat ruwweg 1 op de 25 levensverhalen van honderdjarigen is vastgelegd.