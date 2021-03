Nederland tegen Brussel: schiet op met ban op verbrandingsmotor

Volkswagen heeft zijn toekomst al langer verbonden aan elektrisch rijden. Beeld VCG via Getty Images

De briefschrijvers, onder wie staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, vinden dat Brussel er te lang over doet om concrete maatregelen in te voeren die de uitstoot van het wegverkeer terugdringen. Hierdoor wordt het ambitieuze doel van de Commissie om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten, moeilijker bereikbaar. Brussel moet snel duidelijkheid verschaffen, vinden onder meer Nederland, België en Oostenrijk.

Dat de commissie nauwelijks beweegt, komt onder meer doordat belangrijke autolanden tegen zo’n verbod zijn. Met name Duitsland is mordicus tegen, omdat het land vreest dat een snel afscheid van de verbrandingsmotor de Duitse auto-industrie en toeleveranciers ernstig zal duperen. Enkele Duitse autofabrikanten waarschuwen voor massaal verlies aan werkgelegenheid als de overgang te snel gaat.

Dit argument heeft de Duitse regering kopschuw gemaakt, zeker nu er komend najaar verkiezingen zijn. De verwachting is dat Berlijn pas na september in beweging komt.

Naast Duitsland ziet Brussel ook een Frans-Italiaans machtsblok tegenover zich. Sinds de megafusie tussen het Italiaanse Fiat en het Franse PSA (Peugeot, Citroën en Opel) hebben ook deze twee landen elkaar gevonden als het gaat om de bescherming van de eigen auto-industrie.

Eigen initiatief

Hoewel autofabrikanten een te snelle overgang naar elektrisch vrezen, kondigen steeds meer autobouwers zelf al het einde van de verbrandingsmotor aan. Zo maakte Volvo vorige week bekend dat het vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s wil verkopen. Eerder lieten Ford, Jaguar (2025), General Motors (2035) en Bentley weten louter nog elektrische modellen te gaan verkopen. Een concern als Volkswagen heeft zijn toekomst al langer verbonden aan elektrisch rijden.

Sommige fabrikanten vinden de focus op elektrisch te nauw: zij zeggen dat met duurzaam geproduceerde synthetische brandstoffen ook met verbrandingsmotoren CO2-neutraal gereden kan worden.

‘We denken dat ook de markt gebaat is bij eenduidig beleid’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur. Die duidelijkheid moet de Europese Commissie daarom snel verschaffen, zodat de industrie weet waar ze aan toe is.

Nederland streeft ernaar dat alle nieuwe auto’s die in 2030 in ons land verkocht worden emissievrij zijn. Maar het is zeer de vraag of Den Haag zelfstandig zo’n verbod kan opleggen, zegt europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks. Toelating van een model in een bepaald land betekent immers automatisch dat andere lidstaten deze auto ook op hun wegen moeten accepteren. Eickhout: ‘De Britse premier Boris Johnson heeft niet voor niets als een van zijn eerste Brexitdaden een verbod op de verbrandingsmotor uitgevaardigd. Hij kan zeggen: kijk eens, wij regelen dit nu gewoon zonder tussenkomst van Brussel.’