Nederland stuurt vliegtuig voor personeel en tolken, Kamerleden willen meer Afghanen toelaten

Britse militairen komen aan in Kabul, waar zij de repatriëring van het Britse ambassadepersoneel moeten begeleiden. Ook Nederland heeft een vliegtuig gestuurd om zijn ambassadepersoneel op te halen. Beeld AP

In de ontstane paniek over de Taliban die Kabul al zijn binnengetrokken, heeft ook Nederland aangekondigd een militair vliegtuig te sturen. Dat toestel moet diplomaten en lokaal ambassadepersoneel ophalen, en tientallen tolken met hun gezinnen die nog in Afghanistan zijn. Wat Nederland betreft worden nu ook tolken opgehaald die de ambtelijke procedures daarvoor in Afghanistan nog niet helemaal hebben doorlopen, maar een defensiewoordvoerder zegt dat daarmee niet is gezegd dat dat ook lukt: defensie houdt er rekening mee dat meer vluchten nodig kunnen zijn. Hoewel er overleg is met andere bondgenoten, zijn de evacuatie-inspanningen tot dusver vooral nationaal georganiseerd.

De afgelopen maanden heeft Nederland, onder druk van de Tweede Kamer, versneld tolken met hun gezinnen naar Nederland gehaald. Sinds 2014 zijn er nu 110 tolken naar Nederland gekomen, de eersten daarvan overigens geheel op eigen houtje.

Buiten de boot

Maar grote groepen Afghanen die aan de 20-jarige bemoeienis van Nederland hebben meegewerkt, vallen buiten de boot – inclusief bewakers van Nederlandse militaire kampementen, judiciële medewerkers, agenten, koks, chauffeurs, fixers van journalisten en medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten. Zij vrezen nu een doelwit van de Taliban te worden.

Voor al deze groepen is het kabinet desondanks ‘terughoudend’ in het honoreren van verzoeken uit vrees voor een ‘niet-beheersbare toename van het aantal aanvragen’. Hoe terughoudend, bleek toen zelfs zondag nog iemand die twee jaar, onder meer als bewaker, heeft gewerkt voor de Nederlandse militairen zijn aanvraag afgewezen zag. In de afwijzingsmail van de ambassade (ingezien door de Volkskrant) staat dat hoewel de bewaker wel voorkomt in de archieven van defensie, hij niet voor de Nederlandse missie heeft gewerkt ‘voor een substantiële periode in een positie met een hoog profiel’.

Doodvonnis

Jan Gras, een voormalig advocaat-generaal die van 2011 tot 2014 voor de Europese politiemissie in Afghanistan werkte, kent gevallen van circa 90 Afghanen die daar hebben gewerkt als tolk, agent of in andere capaciteit, en die nu asiel willen aanvragen. ‘Voor zover mij bekend hebben van die groep drie mensen toestemming gekregen naar Nederland te komen. Ik ontvang voortdurend noodkreten van de anderen. Sommigen hebben hun doodsvonnis al geaccepteerd. Het is vreselijk.’

Sara de Jong, een politicoloog aan de Universiteit van York die al jaren onderzoek doet naar hoe westerse landen omgaan met Afghaanse tolken, zegt sprakeloos te zijn over wat zich nu in Nederland afspeelt. Volgens haar is Nederland – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS – een land waar geen debat is gevoerd over andere categorieën lokale medewerkers. ‘Het kostte al zoveel moeite om beweging te krijgen in het hiernaartoe halen van de tolken voor de militairen, dat er nooit politieke ruimte is gekomen om het over andere groepen te hebben.’

Tekenend voor de Nederlandse opstelling vindt ze wat een groep van tien oud-medewerkers van de Nederlandse militairen overkwam die afgelopen week twee dagen achter elkaar probeerden bij de ambassade in Kabul een brief af te leveren. Ze mochten de brief, een smeekbede, niet overhandigen, en werden weggestuurd. In die brief stond onder andere: ‘Let u er alstublieft op dat we mensen zijn. Dank en vriendelijke groeten van de lokale medewerkers.’