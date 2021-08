Nederland stuurt extra militairen naar Kabul om moeizame evacuatie te ondersteunen

Een transportvliegtuig van Defensie, met aan boord circa 180 mensen uit Afghanistan tijdens de landing op de Polderbaan op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Op dit moment zijn 62 Nederlandse militairen aanwezig in Kabul. Hoeveel militairen nu extra gaan, maakt Defensie niet bekend. Wel zegt het ministerie dat ook een compagnie van het Korps Mariniers en een compagnie van de Luchtmobiele Brigade klaar staan om eventueel te helpen bij de operatie.

Het grootste probleem is nog altijd om mensen vanuit de stad naar het vliegveld te krijgen. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie noemde de situatie rondom de luchthaven in Kabul zondag ‘fragiel, chaotisch en volatiel’.

Personen die via Buitenlandse Zaken een oproep krijgen zich te melden, slagen er vaak niet in langs de checkpoints van de Taliban te komen. Als dat wel lukt, is het weer lastig om binnengelaten te worden door de Amerikaanse militairen die de luchthaven bewaken. Duizenden hebben zich rondom het vliegveld verzameld, in het gedrang zijn verscheidene doden gevallen. Volgens de Navo zijn bij de evacuaties ‘zeker 20 Afghanen om het leven gekomen’.

De Amerikanen, Britten en Fransen halen al langer met eigen militairen groepen evacués op in de door de Taliban beheerste Afghaanse hoofdstad. Hierdoor kunnen die evacués wel de luchthaven bereiken.

Nederland slaagde er zaterdag in een groep van 207 Afghaanse ambassadepersoneelsleden en hun families op het vliegveld te krijgen. Dit zou volgens Haagse bronnen mede gelukt zijn via de inzet van de 62 Nederlandse militairen. Die operaties zijn niet zonder risico. Zo bestaan er volgens CNN serieuze aanwijzingen dat de terreurgroep IS een aanslag wil plegen op de luchthaven.

Nederland heeft de afgelopen dagen enkele honderden mensen kunnen weghalen, maar de lijst met personen die in aanmerking komen voor evacuatie groeit alleen maar. Sinds de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om niet alleen tolken maar ook andere mensen te evacueren die voor de Nederlandse missies werkten, hebben ‘honderden’ Afghanen zich, zelf of via tussenpersonen en ngo’s, gemeld, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Een compleet overzicht ontbreekt nog.

Funest

De tijd begint te dringen om al die mensen nog weg te krijgen. De Amerikanen willen eind augustus vertrekken uit Kabul. Volgens minister Kaag zou dat funest zijn. ‘We hebben de Amerikanen keihard nodig’, zei ze vrijdag al. ‘We zijn van hen en hun militaire presentie afhankelijk.’ De Amerikanen hebben nog niet gereageerd op herhaalde verzoeken om langer te blijven.

Er zitten volgens de laatste cijfers ook nog zo’n 700 Nederlanders vast in Kabul. Dat zijn vaak mensen van Afghaanse afkomst die op familiebezoek waren toen de Taliban de macht grepen. ‘Die mensen zitten er inmiddels helemaal doorheen’, zegt Eric Schouten van het veiligheidsbedrijf Dyami, die betrokken is bij een groep vrijwilligers die contact onderhouden met 100 tot 130 gestrande Nederlanders in en rondom Kabul. ‘Ze zijn bang en soms ook ziek. Sommige kinderen hebben geen medicijnen meer die ze wel nodig hebben.’

Ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk onderhoudt contact met Nederlanders in Kabul. Op Nu.nl reageerde hij zaterdag zeer kritisch op de operatie van Buitenlandse Zaken en Defensie en pleitte hij voor de inzet van extra militairen. ‘We zien gewoon geen vooruitgang en dat is echt heel frustrerend. Sommigen zijn al vier keer vergeefs naar de luchthaven gegaan.’

Defensie brengt mensen die wel op de luchthaven weten te komen met een eigen C130-vliegtuig van Kabul naar Islamabad in Pakistan. Via Navo-vliegtuigen worden ook nog evacués vanuit Afghanistan naar Tbilisi in Georgië gebracht. Vandaaruit gaan ze met charters door naar Schiphol. Zondagmiddag en maandagochtend komen er waarschijnlijk weer twee vluchten aan.