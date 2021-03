Nederland stopt uit voorzorg twee weken met AstraZeneca-vaccin, 289.000 afspraken afgezegd

In aanwezigheid van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vaccineert een huisarts met het coronavaccin van AstraZeneca. Beeld ANP

Het CBG stelt nieuwe informatie te hebben waaruit zou blijken dat er nieuwe gevallen zijn van ernstige bloedstollingen én een verlaagd aantal bloedplaatjes bij gevaccineerde volwassenen. CBG-voorzitter Ton de Boer: ‘Er is vooralsnog geen oorzakelijk verband tussen het vaccin en deze meldingen. Het advies om te stoppen is uit voorzorg totdat er meer duidelijkheid is. We benadrukken dat het gaat om een nieuw beeld van ernstige bloedstollingen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.’

Het zou om zes meldingen in Denemarken en Noorwegen gaan. In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen bekend.

Er wordt tot en met zondag 28 maart niet geprikt met AstraZeneca. Uit een prognose van het Coronadashboard blijkt dat er op 28 maart in Nederland 639.075 mensen ingeënt zouden zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut, tegen 350.284 momenteel. Er kunnen dus 288.791 prikken niet worden gezet.

De overkoepelende organisatie van de GGD laat weten dat alleen al bij de GGD’s 43 duizend prikafspraken moeten worden afgezegd. Degenen die in de periode tot en met 28 maart een afspraak hebben, worden per sms of telefonisch op de hoogte gebracht dat de afspraak niet doorgaat.

Ook huisartsen prikken met AstraZeneca. Zij worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit van het ministerie van Volksgezondheid. Zij zullen daarna zelf contact opnemen met hun patiënten om eventuele prikafspraken te annuleren, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Voor mensen die al een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, zijn de gevolgen nog niet bekend, aangezien er twaalf weken tussen de eerste en tweede prik zit. De eerste prikken werden op 12 februari gezet. ‘Wij verwachten op het moment van de tweede prik duidelijkheid te hebben’, aldus het ministerie.

Goed onderzoek

Minister Hugo de Jonge van (Volksgezondheid) benadrukt dat goed onderzoek van belang is. ‘Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie’, zegt hij. ‘Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat de meldingen goed worden onderzocht. Daarom is het verstandig nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken.’ Het Europees geneesmiddelenbureau EMA doet nader onderzoek.

Een zorgmedewerker wordt gevaccineerd met het coronavaccin van AstraZeneca. Beeld ANP

Donderdag besloten Denemarken, Noorwegen en IJsland al na een sterfgeval in Denemarken tijdelijk te stoppen met het toedienen van dit vaccin. De Jonge zei toen nog dat Nederland door zou gaan met AstraZeneca. Ook Ierland zette zondag tijdelijk de vaccinaties stop, maar benadrukt dat het daartoe besloot ‘uit een overdaad aan voorzorg’.

Mensen die een prik van AstraZeneca hebben gehad, en die onverwachte of onbekende klachten krijgen, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met een arts. Als voorbeeld worden ‘kleinere blauwe plekjes’ (puntbloedingen) in de huid genoemd.

Farmaceut ziet geen problemen

AstraZeneca meldde eerder op zondag juist dat het na ‘nauwgezette bestudering’ van beschikbare data over 17 miljoen inentingen kon concluderen dat er geen bewijs is voor het ontstaan van bloedstolsels door het vaccin.

‘Er is geen bewijs voor een verhoogd risico op longembolie, diepveneuze trombose, of trombocytopenie’, aldus de farmaceut, verwijzend naar drie aandoeningen die het gevolg kunnen zijn van bloedstolsels. ‘Dit geldt voor elke leeftijdsgroep, elke sekse, elke partij vaccins en elk land waaraan ze geleverd zijn.’