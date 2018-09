Nederland stopt steun aan Syrische oppositie door gebrekkig toezicht op hulpprojecten

Terwijl in Syrië het Idlib-offensief op het punt staat te beginnen, staakt Nederland de steun aan reddingswerkers van de Witte Helmen. Ook vrijwel alle andere steun aan oppositiegroepen in Syrië blijkt onverwacht stopgezet.

Leden van De Witte Helmen ruimen lijken na aanvallen in Idlib. Foto AFP

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) draaien de geldkraan dicht na een kritisch rapport van hun eigen ambtenaren bij Buitenlandse Zaken. Volgens het rapport heeft Nederland niet altijd voldoende toezicht uitgeoefend op hulpprojecten in oppositiegebied in Syrië. Het gevaar bestaat dat door Nederland betaalde reddingswerkers en politieagenten banden onderhouden met terreurorganisaties zoals het Syrische Al Qaeda-filiaal Hayat Tahrir al Sham of IS.

De zwaarste kritiek richt zich op de Witte Helmen, de internationaal gevierde reddingswerkers die uitrukken na bombardementen en beschietingen in rebellengebied. Bij dit werk zijn volgens hun eigen opgave inmiddels ruim 250 hulpverleners gedood. De Witte Helmen werden in 2016 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Eerder verkregen ze wereldfaam na een Netflix-documentaire. Toenmalig minister Bert Koenders prees de reddingswerkers als ‘ongelofelijk moedige mensen’. De afgelopen dagen waren de Witte Helmen volgens hun Twitteraccount met gevaar voor eigen leven burgerslachtoffers aan het bergen in het puin van Idlib.

Maar volgens de rapportage van Buitenlandse Zaken, die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het toezicht op het werk van de Witte Helmen ‘beneden niveau’. Het gevaar bestaat dat Nederlands geld dat bedoeld is voor de reddingswerkers, in handen valt van extremistische groeperingen of gebruikt wordt voor illegale handel. Het is de eerste keer dat een westerse regering stelt dat er problemen zijn met het project. Het Syrische regime en Rusland beschuldigen de reddingswerkers al jaren van samenwerking met terroristen en het in scène zetten van aanvallen met chemische wapens, maar dit wordt door westerse overheden en onafhankelijke onderzoekers gezien als een desinformatiecampagne van de Syrische president Bashar al-Assad en zijn Russische bondgenoot Poetin.

Nu de politieke oppositie in Syrië met het naderende Idlib-offensief geheel van de kaart dreigt te worden geveegd, bestaat er volgens minister Blok geen andere keuze dan de hulp aan de Witte Helmen zo snel mogelijk stop te zetten. De reddingswerkers komen nog wel in aanmerking voor circa 188 duizend euro aan al toegezegde subsidie.

Wijkagenten

Ook de steun aan een ander Nederlands paradepaardje blijkt inmiddels gestaakt: de Vrije Syrische Politie: ongewapende wijkagenten die toezicht houden in oppositiegebieden van Syrië. Volgens het rapport van Buitenlandse Zaken is het ‘zeer waarschijnlijk’ dat agenten van deze politie overleggen met terreurorganisaties. Daarnaast bestaat het risico dat zij hier meer, verdergaande banden mee onderhouden. Adam Smith, de Britse organisatie die verantwoordelijk is voor het aansturen van de Vrije Syrische Politie, reageerde maandag niet op vragen, net zomin als Mayday Rescue, de organisatie achter de Witte Helmen.

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur en dagblad Trouw stellen maandag na eigen onderzoek dat Nederland een extremistische beweging in Syrië heeft gesteund, het Levant Front oftewel Hayat al Shamiyah. Internationaal geldt deze groepering niet als terreurorganisatie, maar Nederland probeert wel een strijder van de groep strafrechtelijk te vervolgen. In het kader van het zogenaamde NLA-programma (‘Non Lethal Assistance’) zou Nederland onder meer pick-uptrucks hebben geleverd die door de extremistische strijders zijn voorzien van wapens. De ambtenaren van Buitenlandse Zaken waarschuwen dat de ‘classificatie’ van het NLA-programma, dat als staatsgeheim geldt, toezicht bemoeilijkt. Het programma, goed voor 25 miljoen euro subsidie, is inmiddels stopgezet.

Nederland ondersteunde in oppositiegebied in Syrië sinds 2016 ook een project om gemeenteraden te ondersteunen. Hoewel dit project eigenlijk nog ongeveer 2 miljoen euro aan subsidie tegoed had, trekt Buitenlandse Zaken deze steun nu ook onverwacht in ‘vanwege de krimpende ruimte voor gematigde oppositie’ in Syrië. Dit project is als enige niet in opspraak geraakt.