Nederland stond weer vaker in de file in 2018

A27 Utrecht-Breda. Toename 34 procent.

Nummer 1 in de top-10 van Nederlandse fileknelpunten en een knelpunt dat al jaren hoog genoteerd staat, zegt Wijnand Zwaan van ANWB Verkeersinformatie. ‘Dat zal voorlopig ook wel zo blijven.’ Bottleneck is de brug bij Gorinchem waar het verkeer zich over twee keer twee rijbanen moet persen. ‘Dat is bij lange na niet genoeg.’ De A27 is de belangrijkste verbinding voor het woon-werkverkeer tussen Noord-Brabant en de Randstad. ’s Ochtends staat het vast richting het noorden, ’s avonds vormt zich de file op de terugweg. De avondfile is nog iets langer dan die in de ochtend. Wil je hier iets aan doen, dan moet je bij Gorinchem een nieuwe brug bouwen, zegt Zwaan. ‘Dat zal ooit wel gebeuren.’ Maar niet binnenkort.

A4 Amsterdam-Den Haag (vice versa). Toename 18 en 34 procent

Dit is een stuk weg waaraan juist wél veel is verbeterd, zegt Zwaan. De rijbaan is verbreed. Bij Leidschendam is een parallelrijbaan aangelegd voor afslaand verkeer. Elders, zoals bij Den Bosch en Eindhoven, werkt dat prima. ‘Maar hier kennelijk niet.’ Op het stuk bij Roelofarendsveen-Zoeterwoude-Leidschendam loopt het elke dag vast. Er zijn klachten geuit over de bewegwijzering, zegt Zwaan. ‘Misschien dat het daaraan ligt.’ De A4 in beide richtingen op dit traject is goed voor de plaatsen 2 en 3 in de file top 10.

A15 Rotterdam-Gorinchem (vice versa). Toename 32 en 46 procent.

Dit is hetzelfde verhaal als de A27, zegt Zwaan: al jaren een bekend knelpunt. De A15 gaat tussen Sliedrecht en Papendrecht van twee naar drie rijstroken. ‘Daar loopt het altijd vast. Er is gewoon te veel aanbod voor te weinig asfalt.’ De avondfile tussen Rotterdam en Gorinchem groeide afgelopen jaar met 32 procent, de ochtendfile in omgekeerde richting zelfs met 46 procent. Er zijn wel extra rijstroken gepland. ‘Maar die komen op zijn vroegst in 2021.’

A2 Utrecht-Den Bosch. Toename 34 procent.

Het stuk van de A2 tussen Culemborg en Zaltbommel komt dit jaar met stip binnen op nummer 8 van de file top 10. Een typisch geval van jammer, zegt Zwaan. De A2 is onlangs verbreed, op sommige plaatsen tot wel twee keer vier rijstroken. ‘Het is blijkbaar toch niet genoeg.’ De A2 was een tijdje weg uit de file top 10, maar is nu weer helemaal terug. ‘Een teken dat extra asfalt niet altijd tot verbetering leidt’, aldus Zwaan.

A50 Arnhem-Eindhoven. Toename 13 procent

De A50 is ook een hoofdpijndossier voor automobilisten. Tussen Arnhem en Oss loopt het steeds vaker vast, aldus Zwaan. Ook dit knelpunt was een tijdje weg uit de file top-10. ‘Sinds vorig jaar zien we weer een enorme stijging.’ Dit jaar met 13 procent. Het aantal rijbanen op de brug bij Ewijk (over de Waal) is uitgebreid. ‘Maar nu loopt het bij Ravenstein weer vast.’

Waar ging het beter

A9 bij Amsterdam

Op de wegen rond Amsterdam ging het vorig jaar beter, zegt Zwaan. De aansluiting van de A9 bij Badhoevedorp is verbeterd. Op de A9 tussen Holendrecht en Diemen is een parallelrijbaan aangelegd die voor verlichting zorgt.

A6 bij Almere

Ook op de A6 bij Almere is een parallelrijbaan aangelegd voor afslaand verkeer, waardoor zich daar minder files vormen. ‘Een hele verbetering’, aldus Zwaan.

Provinciale knooppunten

Behalve op snelwegen stond het ook op provinciale wegen vaak vast. De top-5 van provinciale fileknelpunten ziet er als volgt uit:

1. N242 bij Alkmaar. Dat het hier zo vaak vast staat, komt vooral door wegwerkzaamheden, aldus Zwaan. Die zijn voorlopig nog niet klaar.

2. N44 bij Wassenaar

3. N206 bij Leiden

4. N50 bij Kampen

5. N247 Amsterdam-Hoorn. Deze weg loopt vooral vast omdat hij wordt gebruikt als sluiproute voor de A7.