Nederland stelt vliegverbod vanuit India in, landen zeggen hulpgeld en -goederen toe

Meerdere mensen die zijn overleden aan het coronavirus worden verbrand tijdens een massacrematie in Delhi. Beeld AP

Het vliegverbod gaat maandag om 18.00 uur in en geldt tot tenminste 1 mei, meldt het ministerie van Infrastructuur zondag. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven wel toegestaan.

India krijgt door een gemuteerde variant van het coronavirus een ongekend hoge golf aan coronagevallen over zich heen. Voor de vierde dag op rij had India zondag ‘s werelds hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal. Bijna 350 duizend nieuwe besmettingen en 2.767 nieuwe coronadoden werden gemeld.

Het RIVM had in een spoedadvies aan het kabinet geadviseerd het vliegverbod in te voeren. ‘Er is onzekerheid over de Indiase mutaties en het kabinet wil voorkomen dat Nederland voor passagiers uit India een voorkeursoptie wordt’, meldt het ministerie. Italië en Duitsland hebben een vergelijkbaar verbod op vluchten uit India.

In reactie op de hoge besmettingscijfers in India zegden de Europese Unie en voormalig kolonisator het Verenigd Koninkrijk eerder op zondag snelle hulp toe. Minister Sigrid Kaag meldt dat de regering via het Nederlandse en Internationale Rode Kruis 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor hulp in India. Frankrijk liet weten op eigen initiatief zuurstofvoorraden naar India te sturen en Duitsland overweegt extra noodhulp. De Verenigde Staten maakten bekend ‘onmiddellijk’ hulpmiddelen naar India toe te sturen, waaronder grondstoffen voor coronavaccins.

Bij gebrek aan middelen trekken Indiase families met coronapatiënten van ziekenhuis naar ziekenhuis, meldt persbureau AP. In de hoop op een behandeling voor hun dierbaren. Op beelden is te zien hoe familieleden bij ziekenhuis, vaak tevergeefs, smeken om zuurstof.

Kritiek op regering

Het drama wordt de Indiase regering aangerekend. Die zou te weinig doen om het covid 19-virus te beteugelen. De jongste cijfers logenstraffen de overwinning die de regering al eens claimde op de pandemie. Persbureau Reuters meldt dat de Indiase overheid ondertussen actief probeert het negatieve beeld van haar coronabeleid tegen te gaan. Zo zou Twitter door de overheid zijn gevraagd kritische tweets van lokale Indiase politici te verwijderen.

Na de VS is India het land dat het zwaarst is getroffen door corona. Ondanks dat de tweede golf half april al piekte, werden massale religieuze festivals en politieke bijeenkomsten toegestaan. Zo verdrongen zich bijna 1 miljoen hindoes in het Noord-Indiase Haridwar voor een onderdompeling in de heilige Ganges.

Epidemiologen hadden de regering gevraagd deze Kumbh Mela (Kruikenfeest) niet door te laten gaan om massale besmettingen te voorkomen. De hindoe-nationalistische BJP-regering van premier Narendra Modi vond dit niet nodig en kortte het evenement alleen in. Een deelstaatpremier had toen al opgemerkt dat ‘het geloof in God de angst voor het virus zal overwinnen’.

‘Klaar om te helpen’

In het buitenland is men wél gealarmeerd over de situatie in India. Om hulp voor het land op gang te brengen heeft de Europese Commissie zondag het zogeheten burgerbeschermingsmechanisme geactiveerd. Op verzoek van de regering in Delhi wil de EC zo snel mogelijk zuurstof en medicijnen naar India brengen. ‘Gealarmeerd door de epidemiologische situatie in India’, schreef voorzitter van de Europese Commissie (EC) Ursula von der Leyen op Twitter. ‘Wij staan klaar om te helpen.’

De Britse premier Boris Johnson bracht een verklaring uit waarin hij aankondigde dat ‘onmisbare medische apparatuur, waaronder honderden zuurstofconcentrators en beademingsmachines, onderweg waren’ vanuit het Verenigd Koninkrijk naar India. ‘Om het tragische verlies van levens door dit vreselijke virus te voorkomen’. Het VK stuurt meer dan zeshonderd apparaten naar India, die afkomstig zijn uit de Britse overschotvoorraad. De eerste levering vanuit Londen moet dinsdag aankomen in Delhi.