Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor neerhalen MH17: ‘We zullen niet rusten tot de daders zijn gepakt’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken maakte vrijdagochtend bekend dat Rusland formeel aansprakelijk wordt gesteld. Hij sprak van ‘een echt ingrijpende stap’. ‘We vragen van het land Rusland genoegdoening voor de slachtoffers. Rusland moet meewerken met het onderzoek, personen en informatie die betrokken waren bij de aanslag ter beschikking stellen en de slachtoffers tegemoetkomen, ook financieel. We hebben het over het hele palet.’

Nederland zal de zaak dinsdag aan de orde stellen tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad. Blok wil niet speculeren over vervolgstappen als Rusland medewerking blijft weigeren, hoewel alles daar nu op wijst. De minister van Buitenlandse zaken sprak vrijdag al kort met zijn Russische collega Sergej Lavrov. ‘Hij ontkent nog steeds Russische betrokkenheid’, aldus Blok.

De overige landen die slachtoffers te betreuren hadden bij het neerhalen van de vlucht MH17, zoals België en Maleisië, hebben zich nog niet aangesloten bij Nederland en Australië. Blok: ‘We hebben de landen deze week geïnformeerd. Ik kan me voorstellen dat ze hun positie nog willen bepalen, maar ze zijn uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten.’

Nu een confrontatie met het Kremlin dreigt, rekent Nederland ook op de steun van andere EU-landen. ‘We moeten alle middelen richting Rusland inzetten, druk uitoefenen, ook als dat moeilijk is. We hebben altijd gezegd dat we niet zullen rusten totdat de daders zijn gepakt en deze stap gaat daarbij helpen.’

De beslissing van Nederland en Australië komt nadat het Joint Investigation Team (JIT) donderdag meldde dat de BUK-installatie waarmee de MH17 werd neergeschoten afkomstig was van de 53ste luchtafweerbrigade in Koersk. Daar bestaat volgens de onderzoekers geen enkele twijfel meer over.

Het JIT bevestigde daarmee eerdere berichtgeving van het journalistieke onderzoeksplatform Bellingcat. Datzelfde Bellingcat komt vrijdag ook weer met nieuwe onderzoeksresultaten.

Meer over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de ramp met MH17

Bellingcat: hoge Russische legerfunctionaris hoofdverdachte in MH17-zaak

Een van de hoofdverdachten van het neerhalen van vlucht MH17 is Oleg Ivannikov, die een hoge functie heeft in het Russische leger. Dit zeggen het onderzoekscollectief Bellingcat en de Russische nieuwssite The Insider na nieuw onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17 in 2014.

Vier jaar na MH17 voert Nederland de druk op

Ministers keren voor de vrijdagse ministerraad terug van buitenlandse reizen en de coalitiepartijen willen steun van de Verenigde Naties. Bijna vier jaar na de tragedie met vlucht MH17 is voor de Nederlandse politiek het moment gekomen om de druk op te voeren op Rusland: Nederland eist vanaf nu volledige medewerking aan het onderzoek. De Europese Unie en de Belgische regering scharen zich achter die oproep.



Daders neerhalen MH17 komen langzaam maar zeker in het vizier

Uiterst voorzichtig, en daardoor met een slakkengangetje, tracht het internationale onderzoeksteam JIT de zaak rond te krijgen tegen de daders van het neerhalen van vlucht MH17. Maar voortgang is er zeker. ‘Het net begint zich te sluiten.’

Vier jaar na MH17 zijn er honderd verdachten, maar arrestaties zijn nog lang niet te verwachten

Het gebruikte wapen en de afvuurlocatie zijn bekend, maar van een arrestatie van een van de honderd verdachten is nog lang geen sprake. Vier jaar na de ramp zullen nog ‘geen mededelingen worden gedaan over mogelijke verdachten’, stelt het JIT. Waarom duurt het zo lang?