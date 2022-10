Nederland stapt uit verdrag dat fossiel energiebedrijf in staat stelt om schadeclaims in te dienen

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Beeld ANP / EPA

De Nederlandse opzegging van het verdrag hing al langer in de lucht. De afgelopen jaren nam de kritiek op het ECT toe omdat het energiebedrijven in staat stelt schadeclaims tegen overheden in te dienen als zij zich benadeeld voelen door klimaatbeleid. Zo stapte RWE, uitbater van een Nederlandse kolencentrale, eerder dit jaar naar het internationaal arbitragehof om een schadevergoeding te krijgen voor de gedwongen sluiting in 2030.

Met mogelijk nog vele miljarden euro’s aan schadeclaims in het verschiet zou het verdrag de energietransitie behoorlijk in de weg kunnen zitten, mede omdat het overheidsingrijpen in de energiemarkt ontmoedigt. Twaalf organisaties, waaronder Urgenda en Milieudefensie, vroegen het kabinet daarom eerder deze maand uit het verdrag te stappen. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer maakte eerder kenbaar van het verdrag af te willen.

Verouderd verdrag

Dergelijke claims laten volgens critici zien hoe erg het ECT, dat stamt uit 1994, is verouderd. Het verdrag werd ooit in het leven geroepen om samenwerking tussen energiemarkten te vergemakkelijken. Een belangrijk onderdeel is een arbitrage-instrument dat belangen van investeerders beschermt. Oorspronkelijk was die clausule bedoeld om westerse bedrijven, die in bijvoorbeeld voormalige Sovjetstaten wilden investeren, te beschermen tegen de grillen van de staat.

Maar nu overheden de afgelopen jaren ingrijpen op de energiemarkt om de klimaatdoelen te halen, grijpen bedrijven de clausule in het verdrag aan om vergoedingen van westerse landen te claimen. Om een reeks claims te voorkomen wilde de EU, waarvan de lidstaten het verdrag hebben ondertekend, het ECT moderniseren. De afgelopen maanden werden daarover gesprekken gevoerd.

Minister Jetten zei vorige week al niet blij te zijn met de voortgang van de onderhandelingen en benadrukte dat hij bereid is er ‘consequenties aan te verbinden’ als het verdrag niet zou verbeteren. Jetten zei dinsdag dat hij de aanpassingen aan het ECT niet genoeg vindt en daarom de knoop heeft doorgehakt om uit het verdrag te stappen. Hoe hij dat precies wil gaan doen is nog onduidelijk, het kabinet stuurt nog een uitgebreide brief.

Overlevingsclausule

Nederland komt overigens niet zomaar van de afspraken in het verdrag af. In het ECT is een zogeheten overlevingsclausule opgenomen waardoor het nog twintig jaar van toepassing blijft. Het is dus de vraag of de overheid schadeclaims van energiebedrijven hiermee kan ontlopen.

Bovendien kan het opzeggen van het verdrag tot geschillen tussen landen leiden. Uit het verdrag stappen heeft daarom vooral zin als veel andere landen volgen. Italië stapte enkele jaren geleden uit het verdrag en Spanje besloot daar dit jaar toe. Toch zijn lang niet alle EU-landen het hierover eens. De komende tijd moet blijken of meer landen volgen.