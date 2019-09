Nederland stak miljoenen subsidie in dubieuze denktank

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het gaat om het International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) in Genève, dat begin dit jaar failliet is verklaard. Dat gebeurde nadat de vier belangrijkste donorlanden, waaronder Nederland, eind vorig jaar de geldkraan dichtdraaiden. Die stap werd genomen na een vernietigend Brits rapport over de gang van zaken bij ICTSD.

Spil in de affaire is de directeur van ICTSD, Ricardo Meléndez-Ortiz, die de organisatie vanaf de oprichting in 1996 heeft geleid. Volgens het Britse rapport, dat is ingezien door de Volkskrant, kreeg deze Colombiaanse oud-diplomaat een jaarsalaris van 410 duizend Zwitserse frank (376 duizend euro). Volgens de subsidieregels van Buitenlandse Zaken had dat maximaal 220 duizend frank mogen zijn.

Daarnaast betaalde de club voor duurzame handel de privéschool en universiteit van zijn twee kinderen. Volgens het rapport werden Melendez’ reizen per business class vaak niet verantwoord. Ook gaf hij zijn broer een betaalde opdracht, die niet aan anderen werd voorgelegd. ‘Het gedrag en de acties van de ceo laten misbruik van subsidiegeld zien, niet verantwoorde onkosten en in sommige gevallen verduistering’, aldus het Britse rapport. ‘Dit is niet passend voor een organisatie die leeft van subsidiegeld.’

Het – nooit openbaar gemaakte – Britse rapport werd opgesteld om te kijken of ICTSD in aanmerking kwam voor een nieuwe subsidieronde. Vanwege de inhoud trokken de vier donoren – naast ­Nederland het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken – in november de stekker eruit. Daarop werd ICTSD failliet verklaard, waardoor vijftig medewerkers op straat kwamen te staan.

Forensisch onderzoek

Nederland doet met Denemarken forensisch onderzoek naar de gebeurtenissen bij ICTSD, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daaruit moet blijken of er strafbare feiten zijn gepleegd, en of er geld terug is te vorderen. Volgens het ministerie waren er tot het Britse rapport geen signalen van wantoestanden bij ICTSD, hoewel medewerkers al in 2011 intern klaagden over het gedrag van hun baas. De raad van toezicht deed daar niets mee. Volgens het Britse rapport besteedde de raad van toezicht van ICTSD één keer per jaar één uur aan de controle van de uitgaven.

Ook in 2016 verkeerde de denktank in geldnood, maar toen gaven de vier donorlanden onder voorwaarden nog een keer geld. Toch ging het twee jaar later definitief mis. Buitenlandse Zaken stelt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Zo is er sinds 2009 een salarisplafond vastgesteld voor buitenlandse ngo’s die door Nederland worden gesteund. Ook is de controle aangescherpt.

Betrokkenen bekritiseren niet alleen ICTSD-baas Meléndez en de donorlanden. Ook de raad van toezicht van ICTSD krijgt de wind van voren. Die had te nauwe banden met Meléndez, die na 22 jaar een soort alleenheerser was geworden.

Volgens de voorzitter van de raad van toezicht, David Runnalls, staat het Britse rapport vol fouten. Ook Meléndez stelt dat het rapport vol staat met onjuistheden en kwaadaardige leugens. Zijn salaris zou niet buitensporig zijn en de vele reizen waren allemaal gerechtvaardigd .

Voor verantwoordelijk D66-minister ­Sigrid Kaag is het de derde keer in korte tijd dat er gedoe is over subsidies. Eind juli werd de jaarlijkse bijdrage van 13 miljoen euro aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen opgeschort, na een rapport over wantoestanden. Bij subsidies voor Mali is waarschijnlijk fraude ­gepleegd, bleek in juli.