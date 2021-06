Nederland speelde sleutelrol in internationale undercoveractie met versleutelde telefoons

Op deze door de Nederlandse politie aangeleverde foto is te zien hoe een verdachte wordt afgevoerd. De operatie Trojan Shield leidde in Nederland tot 49 arrestaties.

De internationale operatie Trojan Shield, waarbij zestien landen zijn betrokken, heeft onder meer kunnen plaatsvinden omdat Nederland software heeft aangeleverd waarmee ‘miljoenen berichten zijn geanalyseerd en geïnterpreteerd’, aldus de Nederlandse politiefunctionaris Jannine van den Berg, een van de sprekers op de persconferentie. ‘Onze focus lag op het identificeren van criminele gebruikers. We ontdekten meer en meer connecties, wat ons een duidelijk beeld gaf.’

De criminelen maakten gebruik van versleutelde communicatie via een platform met de naam ANOM, dat in het geheim werd beheerd door de Amerikaanse politiedienst FBI. Zo konden agenten gedurende een periode van anderhalf jaar de gesprekken tussen criminelen volgen. Wereldwijd waren meer dan 12 duizend toestellen in omloop, die in meer dan honderd landen werden gebruikt. Dit heeft inzicht gegeven in zo'n 300 criminele organisaties.

De operatie heeft geleid tot 49 arrestaties in Nederland en de ontmanteling van 25 drugslocaties. Ook is beslag gelegd op 2,3 miljoen euro.

Sky

In maart van dit jaar speelde de Nederlandse politie ook al een hoofdrol in het kraken van de cryptotelefoonaanbieder Sky. Daarmee werd de hele ‘onderwereld op een presenteerblaadje aangeleverd’, aldus een woordvoerder destijds. Sky was de opvolger van EncroChat, een crypto-aanbieder die een jaar eerder al werd gehackt.

Volgens Jean-Philippe Lecouffe, de directeur van Europol, laat de operatie het belang zien van internationale samenwerking tussen de verschillende politiediensten. ‘Het toont ons dat criminele netwerken in 2021 meer fluïde en flexibel zijn dan voorheen gedacht. We moeten de technische infrastructuur bestuderen en een top-down-benadering toepassen.’

Cocaïne verstopt in fruit

‘We waren in staat om foto’s te zien van honderden tonnen aan cocaïne, verstopt tussen verscheept fruit en eten uit blik’, aldus Calvin Shiffers, de assistent-directeur van de FBI. Hij onderstreepte tijdens de persconferentie dat ‘de rollen zijn omgedraaid’, doordat publiekelijk toegang is verkregen tot de communicatie van criminele organisaties wereldwijd. Dit heeft ervoor gezorgd dat kon worden ingegrepen in meer dan honderd levensbedreigende situaties.

In onder meer Zweden, Duitsland en Nederland vonden maandag honderden huiszoekingen plaats, waarbij wapens, geld, grote hoeveelheden drugs, juwelen, computers en telefoons in beslag zijn genomen.

De Süddeutsche Zeitung noemt het ‘een grote slag tegen de drugshandel’. In Duitsland alleen al werden meer dan honderd woningen doorzocht, met name in de deelstaat Hessen. De politie trof er grondstoffen voor drugs aan. De Zweedse minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg noemde het mogelijk ‘een harde klap voor Zweedse bendecriminelen’. Een Zweedse topcrimineel zou zijn gearresteerd, schrijft de Zweedse krant Express.

Keerpunt

In Australië werden 224 mensen opgepakt. Volgens de politie, die nauw samenwerkte met de FBI, hebben de opgepakte verdachten banden met de in het land gevestigde Italiaanse maffia, verboden motorbendes, het Aziatische misdaadsyndicaat en de Albanese georganiseerde misdaad.

De Australische premier Scott Morrison merkte op dat de georganiseerde misdaad een zware slag is toegebracht. ‘Niet alleen in dit land, maar een die ook zal weerklinken in de rest van de hele wereld. Dit is een keerpunt in de Australische wetshandhavingsgeschiedenis.’

In Nieuw-Zeeland werden 35 mensen aangehouden. Er zijn negenhonderd aanklachten tegen hen ingediend en er is voor ongeveer 3,7 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (2,2 miljoen euro) aan activa in beslag genomen.