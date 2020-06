Nederland sluit aan in de rij: het eerste mogelijke coronavaccin is gereserveerd

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld Freek van den Bergh

Het vaccin is nog volop in ontwikkeling, maar wordt gezien als een van de meest kansrijke in de strijd tegen de pandemie. De eerste testen op mensen zijn inmiddels gedaan. Een test op ruim tienduizend mensen is snel op komst, later deze maand wordt dat uitgebreid met nog eens 30 duizend deelnemers.

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië bundelden eerder deze maand hun krachten in de zogeheten ‘Inclusieve Vaccin Alliantie’ om te zorgen voor een sterke onderhandelingspositie in de zoektocht naar een coronavaccin. De Verenigde Staten reserveerden eerder al 400 miljoen doses bij dezelfde fabrikant.

Voor alle EU-landen

De Jonge benadrukt dat nu ‘de eerste afspraken’ zijn gemaakt door de alliantie. ‘Het gaat initieel om 300 miljoen vaccins, mogelijk op een later moment uit te breiden naar 400 miljoen.’ Het is de bedoeling om het vaccin, als het er komt, eerlijk te verdelen over de EU-lidstaten, op basis van het aantal inwoners per land. Eind 2020 zouden dan de eerste vaccins voor Nederland beschikbaar kunnen komen. Ook belooft de alliantie zich in te zullen spannen voor distributie van het vaccin over ‘kwetsbare landen’ buiten Europa.

Op deze afspraak zullen reserveringen bij andere fabrikanten volgen. ‘We willen wedden op meerdere paarden tegelijk, omdat je van tevoren niet weet wie de race gaat winnen’, aldus De Jonge. ‘De kans op mislukking is in elk van de ontwikkelfasen tot het einde aanwezig. De alliantie verkent daarom gezamenlijk diverse kansrijke initiatieven. We zijn in gesprek met verschillende andere farmaceutische bedrijven. Hierover vindt momenteel ook overleg met de Europese Commissie plaats, om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.’

De vaccins worden tegen de kostprijs ingekocht. Hoeveel precies voor het potentiële vaccin is betaald, wordt vanwege de onderhandelingspositie niet bekendgemaakt.