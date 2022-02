Nederland schuldig aan structureel extreem oorlogsgeweld in Indonesië, politiek Den Haag keek weg

Mariniers rennen tijdens een gevechtsactie door een brandende kampong in 1946 in de omgeving van Soerabaja, Oost-Java. Beeld Hugo A. Wilmar/Koninklijke Marine

Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat onverwacht op woensdagavond is gepubliceerd, omdat het nieuws via diverse media al uitlekte. Donderdag volgt de toelichting. Sinds 2017 onderzoeken het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies het oorlogsgeweld in de voormalige Nederlandse kolonie onder de titel ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950.’

De conclusie van de onderzoekers staat in schril contrast met het officiële standpunt van de Nederlandse staat dat het gebruikte geweld in Indonesië beperkt is gebleven tot enkele incidentele ‘excessen’. Naar nu blijkt zijn de verschrikkingen in Indonesië veel erger geweest dan veel Nederlanders lang hebben willen weten en werd dat geweld ook nog eens toegestaan door de staat. Hoewel het kabinet nooit formeel toestemming heeft gegeven voor het gebruik van buitensporig geweld, wisten verantwoordelijke politici ervan en werden overtreders niet gestraft.

Executies en martelingen

De onderzoekers hebben ‘overtuigende bewijzen’ gevonden dat Nederlandse militairen zich ‘veelvuldig en structureel’ schuldig hebben gemaakt aan onder meer ‘buitenrechtelijke executies, mishandeling en marteling, detentie onder inhumane omstandigheden, brandstichting van huizen en dorpen, en veelal willekeurige massa-arrestaties en -interneringen’, staat in het rapport.



De Nederlandse regering en militaire leiding tolereerden doelbewust dit stelselmatige en wijdverbreide gebruik van extreem geweld door Nederlandse militairen in de oorlog tegen de Republiek Indonesië, staat ook in de bevindingen. De reden daarvoor was dat Nederland de Republiek Indonesië ‘koste wat kost wilde verslaan en bereid was vrijwel alles aan dit doel ondergeschikt te maken', concluderen de wetenschappers. ‘Daarbij werden nadrukkelijk ook toen geldende ethische grenzen overschreden.’

Pas na een bloedige oorlog van vier jaar (1945-1949), ‘sterke pressie van de internationale gemeenschap en het besef dat de oorlog niet gewonnen kon worden', gaf Nederland de voormalige kolonie Nederlands-Indië op en volgde de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nadien zou politiek Den Haag de oorlog, en de kritische vragen over het extreem gebruikte geweld, ‘zoveel mogelijk buiten de politieke arena blijven houden', schrijven de onderzoekers, ‘zowel om het eigen falen te maskeren als om de Indiëveteranen, de Indische Nederlanders en de Molukkers te ontzien. Bij die strijd kwamen zo’n honderdduizend Indonesische militairen en burgers om, aan Nederlandse zijde stierven circa vijfduizend militairen.

Ontkenning

Niet alleen de ernst, maar ook het tijdstip van het excessieve geweld is voor velen moeilijk te bevatten. Nederland was amper nog bekomen van de Tweede Wereldoorlog en het nazi-regime in eigen land, en toch werden tienduizenden Nederlandse jongemannen direct daarna naar de andere kant van de wereld gestuurd om met brute kracht te voorkomen dat Nederlands-Indië onafhankelijk zou worden.



Lang werd in Nederland ontkend dat er in Indonesië überhaupt een oorlog werd uitgevochten. In plaats daarvan werd de eufemistische term ‘politionele acties’ gebruikt, alsof het ging om het neerslaan van een lokale opstand en het herstellen van vrede en veiligheid ter plaatse. Oorlogsmisdrijven werden ontkend of weggezet als uitzonderlijke voorvallen.

Veteranen die na terugkeer in Nederland een boekje opendeden over wat er echt gebeurde in de archipel riskeerden vervolging of woede van oud-collega's. Pas eind jaren negentig kwam er meer bereidheid in Nederland om te kijken naar het eigen falen in Indonesië. Sindsdien is er in diverse boeken geconcludeerd dat Nederland de verkeerde afslag nam tijdens de dekolonisatieoorlog. De meerwaarde van het NIOD-onderzoek is dat deze conclusie nu ook wetenschappelijk is vastgesteld.

Hier blijft het niet bij. De presentatie deze week gaat slechts over de eerste vijf van in totaal twaalf nieuwe onderzoeken naar de oorlog in Indonesië. De rest volgt later.

Eén ding stond voor publicatie van de studie al vast: veel mensen zullen er om uiteenlopende redenen boos of verdrietig over zijn. Geschiedenisredacteur Sander van Walsum schreef daar dit verhaal over.