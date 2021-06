Nederland rukt in EU op naar top vaccinatieranglijst dankzij hoge bereidheid

Bewoners uit Den Haag laten zich vaccineren. Beeld ANP

Bij het vaccineren hoort Nederland in de Europese Unie tot de de kopgroep. Na een trage start verkeerde Nederland met zijn priktempo lange tijd in de middenmoot, maar de laatste twee weken volgde een tussensprint. Het tempo van Nederland was vorige week zelfs het hoogste van de gehele EU, waardoor Nederland ook gestaag opklimt in de ranglijst van totaal aantal toegediende doses.

Van de 27 EU-landen hebben er nog maar enkele verhoudingsgewijs een groter deel van de bevolking gevaccineerd. Naast Hongarije, dat ook Chinese en Russische vaccins gebruikt, en de kleine eilanden Cyprus en Malta, is alleen België nog echt iets verder met vaccineren; Nederland staat op ongeveer gelijke hoogte met Duitsland en Denemarken.

De Nederlandse inhaalslag laat ook zien dat inmiddels andere factoren dan de leveringen doorslaggevend worden voor de snelheid van vaccineren. Aanvankelijk was vooral een goede organisatie van groot belang. Nederland maakte er in december en januari een rommeltje van. Het prikken begon later dan in veel andere EU-landen, en de eerste weken werden overschaduwd door discussies over wie er eerst mocht.

In de tweede fase was vooral de beschikbaarheid van vaccins doorslaggevend. Aangezien alle EU-landen evenveel doses Pfizer, Moderna en AstraZeneca kregen toebedeeld, waren er in het priktempo lange tijd geen grote verschillen meer zichtbaar. Alle grote Europese landen zaten vlak bij elkaar, enkele landen (Bulgarije, Letland) bleven door gebrekkige organisatie ver achter.

In de huidige fase zijn de tekorten aan vaccin nagenoeg voorbij en is voor het tempo vooral bepalend of genoeg inwoners van een land een vaccin gaan halen. Juist op dat vlak doet Nederland het verhoudingsgewijs goed. Alle rumoer over vaccinweigeraars ten spijt is het aantal Nederlanders dat gevaccineerd wil worden hoog. Sinds februari is de bereidheid een prik te nemen slechts toegenomen. Inmiddels zegt 87 procent een prik te gaan halen of al gevaccineerd te zijn. Onder 70-plussers is dit nog hoger, 96 procent. Het minst enthousiast zijn de jongeren onder de 25, maar ook van hen wil 76 procent het vaccin gaan halen.

Bij sommige groepen is de bereidheid wat lager. Inwoners met een migratieachtergrond of een streng gereformeerde achtergrond halen minder vaak hun vaccinatie. De invloed daarvan op het geheel is relatief beperkt. In bijna alle gemeenten is van de 65-plussers meer dan 85 procent gevaccineerd. Alleen in de grote steden is het percentage iets lager. Van de christelijke gemeenten springt Urk eruit als plek waar de opkomst erg veel lager is, tussen de 40 en 59 procent. In Staphorst ligt het percentage al boven de 60, in Nunspeet, Tholen en Zwartewaterland is de opkomst weliswaar lager dan gemiddeld, maar is nog altijd meer dan driekwart van de 65-plussers een eerste prik komen halen.

Andere landen in de Europese Unie hebben meer moeite om de bevolking ertoe over te halen een coronaprik te halen. Vooral in Frankrijk is de bereidheid laag, bijna 30 procent zegt geen coronavaccin te willen. Dat is niet nieuw: al voor 2020 stonden relatief veel Fransen wantrouwend tegenover vaccins. Franse gezondheidsexperts wijten dit aan de gang van zaken rond het vaccineren tegen de varkensgriep in 2009, maar ook aan een nog eerder trauma. In de jaren tachtig raakten honderden hemofiliepatiënten besmet met het aidsvirus door niet goed gescreende bloedtransfusies.

De Franse vaccinscepsis vertaalt zich nu ook in lagere vaccinatiecijfers. Van de 65-plussers in Frankrijk kreeg tot nu toe 82 procent een eerste prik, in Nederland is dat zo’n 90 procent. Ook buiten de EU blijkt de bereidheid een vaccin te halen de doorslaggevende factor voor de vaccinatiegraad. In de Verenigde Staten zegt 28 procent van de bevolking zich niet te willen laten vaccineren. Daardoor is het priktempo in de VS nu aanzienlijk lager dan in Nederland. Terwijl Nederland per week van elke 100 inwoners er 8 vaccineert, bereikt de vaccinatiecampagne in de VS er slechts 2 per 100 per week. Door het hoge tempo zal Nederland de VS de komende week waarschijnlijk inhalen. In de VS heeft 53 procent van de bevolking een eerste prik gekregen, in Nederland 52 procent.

Met de extra Janssen-vaccins de komende weken, waar velen urenlang wachten aan de telefoon voor hadden, en het aanhoudende hoge tempo, zal Nederland op korte termijn ook de VS, één van de vroege koplopers in de vaccinrace gaan inhalen.