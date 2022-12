Nederland reserveert volgend jaar 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra staat vrijdag de pers te woord op het Binnenhof. Beeld ANP

Sinds het begin van de invasie in februari is Oekraïne in grote mate afhankelijk van steun van buitenaf voor het leger, de overheidsfinanciën, reparaties aan (energie-)infrastructuur en levering van medicijn- en andere hulppakketten. Nederland verstrekte die steun tot nu toe op incidentele basis, maar het kabinet komt nu – op aandringen van de Tweede Kamer – met een meer structurele en ruimhartige regeling.

Het bedrag van 2,5 miljard is gebaseerd op een eerste inschatting van de Oekraïense behoeften volgend jaar en van wat een eerlijke bijdrage van Nederland daaraan zou zijn, schrijven ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kaag (Financiën) vrijdag aan de Kamer. ‘De precieze besteding van deze steun hangt samen met het verloop van de oorlog en de daaruit voortvloeiende Oekraïense behoeften.’

Het bedrag is niet bedoeld voor de Oekraïense regering om de eigen begrotingsuitgaven te financieren. Zulke financiële steun loopt via de Europese Unie. Ook het geld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland komt uit een ander potje.

‘Nederland geeft hiermee een boodschap van onverminderde solidariteit aan de Oekraïense bevolking, die kan rekenen op voorspelbare Nederlandse steun zolang als dat nodig is’, schrijven de ministers. ‘Het is ook een politiek signaal richting Rusland dat het kabinet vastberaden is de steun aan Oekraïne voort te zetten.’

Zelensky dankbaar

Premier Mark Rutte informeerde de Oekraïense president Zelensky vrijdag telefonisch over de voorgenomen steun. Die reageerde op Twitter dankbaar. ‘We waarderen de Nederlandse ondersteuning! We blijven samenwerken om de defensiecapaciteit en energiestabiliteit te vergroten, en essentiële infrastructuur te herstellen.’

Minister Ollongren liet de Kamer vorige week weten dat Nederland dit jaar voor 987 miljoen euro militaire hulp aan Oekraïne heeft verstrekt. Hoeveel er is uitgegeven aan andere vormen van steun is onduidelijk.