Nederland op slot? Kabinet zoekt een uitweg uit de stikstofimpasse

Terwijl het kabinet broedt op een oplossing voor het stikstofprobleem, komt het opeens toch tegemoet aan de oude klachten van sparend Nederland.

Nederland op slot?

De dag begon voor het kabinet met goed en slecht nieuws. Eerst het goede: de Europese Commissie lijkt zich neer te leggen bij de manier waarop Nederland vluchten van Schiphol naar het nieuwe Lelystad Airport wil verplaatsen. Daarbij moet voorrang worden gegeven aan vakantievluchten die overkomen van Schiphol, opdat daar ruimte vrijkomt voor belangrijke netwerkvluchten.

Maar dat stuitte aanvankelijk op de Europese mededingingsregels, die een gelijk speelveld eisen voor alle luchtvaartmaatschappijen. Een langdurige en intensieve lobby door het kabinet leverde lange tijd niet veel op, maar vandaag kwam dan toch het bericht, via de NOS, dat Brussel geen obstakels opwerpt; het licht lijkt op groen te gaan.

Ware het niet dat er in de tussentijd wel een heel ander obstakel is opgedoken: de stikstofuitspraak van de Raad van State. Die heeft het Binnenhof inmiddels aardig in de greep. De hele zomer heeft de coalitie getracht te inventariseren hoe groot de impact is van de stelregel dat nieuwe projecten in de buurt van natuurgebieden geen extra stikstofuitstoot mogen opleveren zonder dat dit direct wordt gecompenseerd. Vandaag lekte de eerste inventarisatie van het ministerie van Landbouw uit, met daarop liefst 18.000 projecten die op een of andere manier worden geraakt. Dat is rijp en groen door elkaar, haasten ingewijden zich te zeggen, maar een groot project als Lelystad Airport zit er zeker bij.

Is het Binnenhof terecht in paniek of is dat slechts de eigen onmacht om een paar principiële besluiten te nemen? Dat laatste, denkt Johan Vollenbroek, de 69-jarige chemicus die het oude stikstofbeleid op de helling wist te krijgen. ‘Als het kabinet de maximumsnelheid zou verlagen van 130 naar 100 km per uur, zou dat veel stikstofuitstoot schelen. Dat zou ruimte geven voor woning- en wegenbouw. Maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat wil die verhoging van de maximumsnelheid niet terugdraaien. Landbouw wil de veestapel niet inkrimpen en Economische Zaken wil geen energiecentrales sluiten.’

Volkskrant-columnist Jean-Pierre Geelen deelt die scepsis: ‘Polderaars durven niet te kiezen. Hooguit van alles een beetje, en niets helemaal. Dat is pas verstikkend.’

Wat het kabinet dan wél gaat doen om een nationale bouwimpasse te voorkomen, moet in het najaar duidelijk worden. Premier Rutte wilde er vrijdagmiddag weinig meer over kwijt dan de belofte dat het kabinet naar oplossingen zoekt. ‘We moeten naar een heel andere systematiek.’

De spaartaks

Voor een ander hardnekkig probleem werd vandaag door de ministerraad wel een oplossing bedacht: om te voorkomen dat spaarders nog langer veel te veel belasting betalen over het rendement op hun spaargeld, gaat de regeling op de schop. Voortaan zal belasting worden geheven over het daadwerkelijke rendement dat een spaarrekening oplevert. Gezien het feit dat dat rendement op dit moment rond 0,09 procent ligt, verwacht staatssecretaris Snel van Financiën dat zo’n 1,35 miljoen mensen met minder dan 440.000 euro spaargeld straks in het geheel geen belasting meer verschuldigd zijn over dat bedrag. In totaal raakt de spaartaks nu nog zo’n 2,9 miljoen mensen. Als de rente ooit weer gaat stijgen, stijgt ook de belasting weer, maar die blijft dan veel dichter dan nu bij het daadwerkelijk behaalde rendement.

Uitgerekend in Maastricht zouden ze gewaarschuwd moeten zijn: stap als burgemeester liever niet in zakelijke deals met je ambtenaren. Daar komt gedonder van, zo kan Gerd Leers bevestigen. Niettemin is het de huidige burgemeester, Annemarie Penn-te Strake, toch weer overkomen.

