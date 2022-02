‘Nederland onderschatte de pandemie’: vijf conclusies uit de evaluatie van de coronacrisis

Corona-afdeling van verpleeghuis Present. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

1. Nederland onderschatte hoe ernstig een pandemie kon worden

Lang voor de term covid-19 was bedacht, had Nederland de draaiboeken al klaarliggen: wat te doen in geval van een virusuitbraak? Met de kennis van nu weten we dat die draaiboeken tekortschoten, concludeert de OVV.

De voorbereiding was gericht op de aanpak van ‘flitscrises’, waarbij kort en heftig ingrijpen noodzakelijk is. Voor een zich jarenlang voortslepende pandemie bestonden geen aparte plannen. De westerse wereld heeft zo lang geen crisis gezien met de impact van de coronapandemie, dat het gevaar hiervan niet voldoende werd gevoeld, concludeert de OVV.

Tussen 2016 en 2019 oefenden verschillende onderdelen van de overheid met een virusuitbraak. Dat hielp: overheidsorganen wisten tijdens de crisis snel wat ze aan elkaar hadden.

Maar in de oefeningen werd uitgegaan van regionale en niet van landelijke crises. De rol van het ministerie van Volksgezondheid als landelijke coördinator, die de afgelopen twee jaar zo cruciaal bleek, kwam dan ook niet aan bod.

Het gevolg was een hoop geïmproviseer toen er écht een virusuitbraak was. En op improviseren was ook niet geoefend; een van de zaken die volgens de OVV anders moeten bij dergelijke oefeningen.

2. Het Nederlandse zorgstelsel was niet flexibel genoeg

Bij een zorgcrisis als deze is nationale samenwerking noodzakelijk, bijvoorbeeld om patiënten over ziekenhuizen te kunnen spreiden. Dat is lastig in Nederland, met zijn grote hoeveelheid regionale zorgaanbieders die autonoom opereren; denk aan alle verschillende ziekenhuizen en GGD’s.

Op korte termijn één landelijke lijn trekken in dit versnipperde landschap, bleek bijzonder ingewikkeld. Daarbij speelt mee dat het ministerie van Volksgezondheid beperkte macht heeft. Die kan ziekenhuizen bijvoorbeeld niet dwingen om mee te doen aan het verdelen van beschermingsmiddelen. Wat de raad betreft moet het ministerie in geval van crisis voortaan meer invloed krijgen.

Door de vele betrokken partijen schoven in de eerste fase van de crisis steeds meer partijen aan bij nationale overleggen, wat snelle besluitvorming in de weg stond, beschrijft de OVV. Op een gegeven moment bestonden er bovendien zoveel ‘coördinatiestructuren en besluitvormingsgremia’ dat het voor ambtenaren niet meer duidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk was.

3. De ‘stille ramp’ in de verpleeghuizen werd niet bijtijds opgepikt

In de verpleeghuizen vond begin 2020 een ‘stille ramp’ plaats. Geluiden vanuit de instellingen kwamen ‘onvoldoende door’, volgens de OVV. Dit zou mede komen doordat er in de beginfase geen vertegenwoordiger van de verpleeghuissector betrokken was bij de besluitvorming. Beschermingsmiddelen als mondkapjes waren vooral beschikbaar voor ziekenhuizen en de acute zorg, niet voor de verpleeghuizen.

‘De crisisaanpak stuurde op de ziekenhuis- en ic-bezetting; knelpunten binnen de verpleeghuissector bleven in eerste instantie onderbelicht’, aldus de OVV. Dit heeft volgens de raad bijgedragen aan het verspreiden van het virus in de verpleeghuizen, waar grote aantallen kwetsbare ouderen stierven.

Branchevereniging voor ouderenzorg ActiZ heeft aangegeven dit beeld te herkennen. Dat geldt niet voor Hugo de Jonge, nog minister van Volksgezondheid toen hij een conceptrapport onder ogen kreeg, blijkt uit zijn bijgevoegde reactie. Volgens hem was er wel degelijk nauw contact met verpleeghuizen en is het feit dat hier minder beschermingsmiddelen naartoe gingen vooral het gevolg van wereldwijde schaarste.

4. In alle onzekerheid vormden cijfers houvast, met tunnelvisie als gevolg

De bestuurders moesten onder enorme druk besluiten nemen terwijl er grote onzekerheden bestonden over het nut van maatregelen, zo staat herhaaldelijk in het rapport. Dan is het verleidelijk om je te laten leiden door de hard ogende cijfers die wel beschikbaar zijn, zoals het R-getal en IC-opnames.

Volgens de OVV leidde dit ertoe dat bijvoorbeeld gevolgen voor het psychische welzijn van kwetsbaren, die niet makkelijk in cijfers te vangen zijn, in de beginfase onvoldoende op de radar stonden. De raad oordeelt dat er in zijn algemeenheid te weinig oog was voor andere maatschappelijke belangen dan die van de zorg, en dat de overheid te weinig zijn best deed om hier informatie over in te winnen.

Dat de OMT-adviezen zo belangrijk waren voor de besluitvorming, droeg hier aan bij, omdat deze over de medische kant van de crisis gaan. Volgens de OVV was dit adviesorgaan zelfs zo invloedrijk dat het de facto knopen doorhakte voor het kabinet. Premier Rutte gaf herhaaldelijk aan de OMT-adviezen als ‘heilig’ te beschouwen. Zorg de volgende keer dat sociale en gedragswetenschappers van begin af aan meer inbreng krijgen in het beleid, adviseert de raad dan ook.

Ook met dit punt is De Jonge het overigens niet eens. Volgens hem was er wel degelijk oog voor andere perspectieven, bijvoorbeeld dankzij adviezen van de Gedragsunit van het RIVM en de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact.

5. Het kabinet wilde te veel hoop bieden

De burger leed onder strenge lockdownmaatregelen, dus het kabinet wilde perspectief en hoop bieden: nog even doorzetten met zijn allen, dan zijn we daarna verlost van dit virus. Maar hierdoor ‘creëerde de overheid haar eigen valkuil om afgerekend te worden op besluiten die gebaseerd waren op onzekere aannamen’.

Het kabinet spiegelde burgers te stellig voor hoe de rest van de pandemie zou verlopen, en was daarin ondanks onzekerheden vaak te positief. Als voorbeeld noemt de OVV de routekaart voor het opheffen van maatregelen die in mei 2020 werd gepresenteerd, en die niet was berekend op de stijgende besmettingscijfers vanaf het einde van de zomer van 2020. Teleurstelling volgde zo op teleurstelling, wat de steun voor het coronabeleid ondermijnde.

Het is een bekend fenomeen dat draagvlak voor de regeringsaanpak afkalft tijdens een langdurige crisis, maar volgens de OVV heeft de overheid hieraan ook zelf bijgedragen. Zo stelde OMT-voorzitter Van Dissel in 2020 dat het invoeren van een mondkapjesplicht in onder meer het openbaar vervoer een politieke keuze was en geen wetenschappelijke. Daarmee ondermijnde hij volgens de OVV het kabinetsbeleid.