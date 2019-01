Nederland neemt deel migranten Sea-Watch op

Migranten aan dek van het Sea-Eye reddingschip op dinsdag 8 januari op de Middellandse Zee. Beeld AP

Nederland neemt 6 van de 32 migranten op die op 22 december door hulpschip Sea-Watch 3 uit de Middellandse Zee zijn opgepikt, zegt staatssecretaris Mark Harbers (Migratie).

Zeventien andere migranten werden 29 december opgepikt door Sea-Eye. De migranten zaten sindsdien vast op zee, omdat Malta en Italië de schepen niet tot hun havens wilden toelaten, voordat een akkoord was bereikt binnen de Europese Unie over de verdeling van de migranten.

Het ging daarbij naast de 49 migranten op de Duitse reddingsschepen ook om een grotere groep van 249 die afgelopen weken al door de Maltese marine op zee was gered. Duitsland liet dinsdag als eerste land weten dat het een deel van die groep wilde opnemen, maar voor de overige 49 migranten op de rondvarende schepen van Sea-Watch en Sea-Eye was nog geen oplossing.

Ook voor de rest van de migranten is na diplomatiek overleg een oplossing gevonden, zei de Maltese premier Muscat woensdag. Zij worden verdeeld over de EU-lidstaten of teruggebracht naar hun land van herkomst. Dat geldt onder meer voor een groep van 44 migranten uit Bangladesh die niet in aanmerking komt voor asiel.

Sea-Watch en Sea-Eye hadden dinsdag een dringend beroep op de EU-landen gedaan om de 49 migranten snel op te nemen. Hun gezondheidstoestand zou verslechteren vanwege de slechte weersomstandigheden en zeeziekte. Sommige migranten zouden hierdoor nauwelijks nog kunnen eten. Ook moesten de organisaties drinkwater op de schepen rantsoeneren.