Nederland mogelijk op piek gemelde besmettingen, reisadviezen weinig veranderd

Ook een groot hindoeïstisch Ramayana-standbeeld op het vliegveld van Bangkok draagt een mondkapje. Beeld AP

Geen nieuwe oranje landen in de EU, Thailand en Rwanda hoogrisicogebied

De Europese reisadviezen voor Nederlanders veranderen deze week nauwelijks. Het advies voor Malta verandert van groen naar geel, vakantiereizen daarheen zijn nog steeds mogelijk. Ondanks het toenemend aantal besmettingen in Europa komen er binnen de EU geen nieuwe oranje gebieden bij. Luxemburg, Kreta en de Azoren zouden volgende week wel oranje kunnen kleuren; het RIVM zegt de situatie daar nauwlettend te monitoren. Voor steeds meer landen ziet het ministerie van Buitenlandse Zaken geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Zweden, Estland, Litouwen, Slovenië en Slowakije kleuren deze week groen. Voor al deze landen was het advies eerder geel, vakantiereizen waren dus al mogelijk. Ook Sicilië verkleurt van geel naar groen, voor de rest van Italië gold al een groen advies. Wel hebben veel landen de regels voor Nederlandse reizigers aangescherpt vanwege de oplopende besmettingscijfers. Buiten Europa veranderen onder andere Thailand en Rwanda van kleur, dit zijn nu hoogrisicogebieden. Het advies is nu ‘alleen noodzakelijke reizen’.

Besmettingscijfers gestabiliseerd, weekgemiddelde daalt tweede dag op rij

De Nederlandse besmettingscijfers lijken de top te hebben bereikt. Het gemiddelde aantal gemelde besmettingen in de voorgaande week zakt al twee dagen op rij, en de meldingen van woensdag (6.945) zijn flink lager dan die van dezelfde dag een week eerder (10.421). De afgelopen week zijn gemiddeld 9.460 nieuwe coronabesmettingen per dag gerapporteerd, dat is nog 13 procent meer dan vorige week. Toen steeg het aantal meldingen echter nog met 413 procent op weekbasis. Vijf veiligheidsregio’s, waaronder Groningen en Utrecht , zien deze week al een duidelijke afname. In de regio’s rond Amsterdam en Rotterdam zijn de meeste inwoners positief getest, respectievelijk 680 en 498 per 100 duizend. Het landelijk gemiddelde is 380.