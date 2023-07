Nederland moet opnieuw naar de stembus: waarschijnlijk in november Tweede Kamerverkiezingen

Premier Mark Rutte (VVD). De val van zijn vierde kabinet betekent dat er Tweede Kamerverkiezingen zullen komen. Beeld David van Dam / de Volkskrant

De val van een Nederlands kabinet is eigenlijk altijd de opmaat naar nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. De Grondwet stelt dit overigens niet verplicht: het parlement zou ook kunnen besluiten zonder verkiezingen een nieuw kabinet te formeren totdat de Tweede Kamer zijn maximale zittingsduur van vier jaar heeft bereikt. In de praktijk gebeurt dit niet en schrijft de regering na een kabinetsval altijd nieuwe verkiezingen uit.

De Kieswet bepaalt dat de verkiezingen maximaal 83 dagen na ontbinding van de Tweede Kamer gehouden moeten worden. Dat ontbinden van de Tweede Kamer geschiedt via een koninklijk ‘ontbindingsbesluit’. De wet stelt geen termijn voor het nemen van dat ontbindingsbesluit. Omdat de Tweede Kamer donderdag al met zomerreces is gegaan, zou de koning dat besluit ook pas ná het reces kunnen ondertekenen – of in theorie zelfs pas volgend jaar.

Omdat de meeste politici de komende weken op vakantie gaan en politieke partijen zichzelf goed willen voorbereiden op de onverwachte verkiezingen, is de kans groot dat de koning het ontbindingsbesluit niet aanstaande maandag al zal ondertekenen. Als hij dat wel doet, moeten de Tweede Kamerverkiezingen volgens de Kieswet op zijn laatst eind september gehouden worden.

Woensdag 8 of 15 november

Een verkiezingsdatum in november ligt meer voor de hand. Dat geeft partijen meer tijd voor de verkiezingscampagne en het opstellen van kandidatenlijsten, en dat vermijdt de herfstvakantie, die in de tweede helft van oktober valt. Om een zo hoog mogelijke opkomst te garanderen, vinden verkiezingen bij voorkeur buiten de schoolvakanties plaats. Woensdag 8 of 15 november zijn de waarschijnlijkste data, omdat verkiezingen in Nederland bijna altijd op een woensdag worden gehouden.

De val van het kabinet is potentieel problematisch voor het onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, en ook voor GroenLinks en de PvdA. De laatste twee moeten nu razendsnel beslissen of ze als fusiepartij willen deelnemen aan de volgende verkiezingen, of toch als afzonderlijke lijsten op het stembiljet willen staan. Zij moeten binnen enkele dagen een nieuwe partijnaam bij de Kiesraad laten registreren als koning Willem-Alexander het ontbindingsbesluit toch al volgende week ondertekent. Als de officiële ontbinding van de Tweede Kamer pas eind augustus plaatsvindt, moeten ze dat voor het einde van de zomer doen.

Zelfstandig kamerlid Pieter Omtzigt

Omtzigt en andere partijloze Kamerleden als Nilüfer Gündogan (ex-Volt) en Liane den Haan (ex-50Plus) moeten in allerijl een eigen partij oprichten, of zich bij een bestaande partij aansluiten om op het stembiljet te komen. De aanstaande verkiezingen stellen ook de BoerBurgerBeweging voor een grote uitdaging. De nog jonge partij van Caroline van der Plas moet niet alleen razendsnel een groot aantal betrouwbare kandidaat-Kamerleden zien te rekruteren, maar ook een premierskandidaat en meerdere ministerskandidaten. Volgens de peilingen maakt BBB immers serieus kans de grootste partij te worden en daarmee de premier te mogen leveren.

Veertig dagen na het ontbindingsbesluit moeten de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten bij de Kiesraad inleveren. Maximaal 43 dagen daarna vinden de verkiezingen plaats.