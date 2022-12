Nederland moet nog 156 Afghanen evacueren, maar minister Hoekstra betwijfelt of dat lukt

Evacués uit Afghanistan op Schiphol in augustus 2021. Beeld ANP

Het voornaamste probleem is dat een groot deel van de resterende evacués geen geldig reisdocument heeft. De paspoortkantoren in Afghanistan zijn al maanden dicht, waardoor het aanvragen van een paspoort niet mogelijk is. Degenen die wel over een paspoort beschikken, hebben moeite om een visum te krijgen voor Iran of Pakistan, de gebruikelijkste evacuatieroutes lopen via die landen.

In eerdere fases liepen er ook evacuaties via Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, maar over die routes rept Hoekstra niet meer in zijn brief. Zijn hoop voor de evacués is nu gevestigd op Pakistan. Dat land liet al drie keer groepen Afghanen zonder reisdocumenten toe over land de grens over te steken en vervolgens naar Nederland te vliegen.

Hoekstra zegt dat het kabinet zicht inspant om Pakistan daar ook voor een vierde keer toe te bewegen. Als Pakistan daar niet toe bereid is, zal Nederland andere opties proberen te vinden. Maar mocht het wel lukken, dan is dat volgens de minister ‘in principe’ de laatste keer.

Wie van die potentiële evacuatiemogelijkheid geen gebruik maakt, maar later toch naar Nederland wil komen moet dan zelf een route zien te vinden. Alleen Afghanen die buiten hun schuld om geen gebruik kunnen maken van de optie, kunnen nog assistentie van Nederland verwachten voor hun evacuatie.

Fixers en activisten

In totaal zijn nu 2.591 Afghanen naar Nederland geëvacueerd. In de laatste anderhalve maand ging het slechts om veertig personen. Eerder schreef Hoekstra aan de Kamer dat hij de evacuaties dit najaar wilde afronden.

Volgens betrokkenen is de evacuatielijst van Nederland niet compleet. Volgens advocaten van zo'n 300 tot 400 activisten en fixers van journalisten hebben ook zij het recht om naar Nederland te komen. Daar worden op dit moment enkele rechtszaken over gevoerd, waardoor de evacuatielijst toch nog kan groeien.

Ook melden zich mondjesmaat nog Afghanen die als tolk voor Nederland hebben gewerkt. Dat is de enige groep waarvan nog aanvragen tot evacuatie in behandeling worden genomen net als van ‘enkele schrijnende gevallen’.