Nederland met bijna vier miljoen herhaalprikken Europees koploper, jongeren halen prik zelden

Moeder en zoontje nemen afscheid van de prikker die moeder de herhaalprik heeft gegeven in Eindhoven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De najaarsronde kende in oktober de snelste start van de alle coronavaccinatierondes tot nu toe. In drie weken tijd had bijna een kwart van de 60-plussers een prik gehaald. Er werden 500 tot 600 duizend prikken per week gezet. Inmiddels ligt het tempo een stuk lager. Tussen 13 en 20 november werden er ‘nog maar’ 130 duizend prikken gezet.

Vooral onder 60-plussers is de vaccinatiegraad hoog: ruim 55 procent heeft dit najaar een prik gehaald. Daarentegen is pas iets meer dan een kwart van alle 18-plussers opnieuw gevaccineerd. Nog geen 10 procent van de tieners, twintigers en dertigers heeft een nieuwe prik gehaald in het najaar.

Onder jongeren was de opkomst voor de boosterprik afgelopen winter ook al stukken lager dan onder oudere leeftijdsgroepen. De vaccinatiegraad van de booster zal de komende periode overigens ook niet meer groeien. Als iemand geen booster heeft gehaald, maar nu wel een herhaalprik haalt, telt deze prik in de cijfers als herhaalprik.

In Europa heeft alleen in Denemarken, Zweden en België een groter deel van de 18-plussers een tweede herhaalprik gehaald. België steekt er met kop en schouders bovenuit: daar had half november al 40 procent van de volwassen bevolking een herhaalprik. In Nederland was de vaccinatiegraad onder 18-plussers toen 25 procent. Inmiddels is die gestegen naar 26 procent. Landen in Oost-Europa blijven achter, daar heeft nog geen 10 procent van de volwassen bevolking en herhaalprik gekregen. Ook in Italië (10 procent) is de vaccinatiegraad van de najaarsronde nog relatief laag.