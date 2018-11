Nederland mengt zich via nieuwe topambtenaar in bestuur Bonaire

Het nieuwe bestuursakkoord op Bonaire, dat moet gaan leiden tot resultaten op het gebied van onder meer verkeer, infrastructuur en sociale woningbouw, geldt voor een periode van vier jaar. In 2020 is er een tussentijdse evaluatie. Dit akkoord kan alleen worden uitgevoerd als het financieel beheer op het eiland in orde is. Dat is tot nu toe niet het geval op Bonaire, ondanks hulp van het College financieel toezicht. Een nieuwe topambtenaar moet uitkomst bieden, meldt de NOS.

Volgens Knops is er geen sprake van ingrijpen door Den Haag, omdat zowel de eilandraad als het bestuurscollege zich achter de afspraken scharen en hun functie blijven vervullen. Eilandraadslid Clark Abraham is het daar niet mee eens: ‘We geven de regie weg en zetten de eilandsraad buitenspel, want de programmamanager legt verantwoording af aan Den Haag, niet aan mij.’ Hij is er het wel mee eens dat er op Bonaire een bestuurlijke interventie nodig is.

Eén van de onderdelen van het akkoord bepaalt dat de eilandelijke belastingen zullen worden geïnd door de Nederlandse Belastingdienst. Die int onder de naam Belastingdienst Caribisch Nederland op dit moment al rijksbelastingen op het eiland. Ook moeten er nieuwe ambtenaren worden aangenomen die over voldoende expertise beschikken voor hun specifieke functie, om zo de dienstverlening van het vergrijsde ambtenarenapparaat op Bonaire te verbeteren. Bestuurders met een politieke functie moeten een integriteitsscreening doorstaan.