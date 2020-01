Nederland maakt haast met evacuatie landgenoten uit China

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok komt donderdag aan in de Tweede Kamer, waar hij de pers te woord staat over de Nederlanders in Hubei. Beeld ANP

Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok donderdagavond in een brief aan de Kamer. De inzet is dat ook partners en kinderen die over een andere nationaliteit beschikken mee kunnen reizen. Of dat lukt is, net als het moment van vertrek, nog niet zeker. Eerder op donderdag heeft de ambassade in China de Nederlanders in Hubei die weg willen al gevraagd zich voor te bereiden op vertrek ‘op zeer korte termijn’. ‘Tot nu toe lijkt iedereen gezond’, aldus een woordvoerder, ‘er zijn nog geen signalen dat er Nederlanders zijn met ziekteverschijnselen.’

De VS evacueerden woensdag al 200 landgenoten uit Wuhan, net als Japan. Drie van de Japanners bleken geïnfecteerd te zijn met het virus. Vrijdagochtend arriveert in Londen een evacuatievlucht met vooral Britten en Spanjaarden. Donderdag vertrok een andere Europese evacuatievlucht uit Portugal, die via Parijs (om medisch personeel aan boord te nemen) naar Wuhan ging. België zou zaterdag een eerste evacuatievlucht voor landgenoten en andere Europeanen geregeld hebben.

Medische tests

Europese landen zijn uit alle macht bezig de evacuatie onderling en met de Chinese autoriteiten te coördineren. Voordat de evacués kunnen terugvliegen, zullen ze worden onderworpen aan medische tests van de Chinese autoriteiten en die van het vervoerende land, zegt Buitenlandse Zaken. Als ze naar een ander Europees land vervoerd worden, zal worden gezorgd voor vervoer naar Nederland. Als ze geen ziekteverschijnselen vertonen, moeten evacués rekening houden met een verblijf in quarantaine van maximaal twee weken. De kosten van de evacuatie en de opgelegde quarantaine zullen betaald worden door de EU en nationale lidstaten.

China maakte donderdag bekend dat er inmiddels 170 mensen in het land zijn overleden aan het virus. Ruim 8.100 mensen zijn geïnfecteerd met het virus, onder wie meer dan honderd buiten China. De Wereldgezondheidsorganisatie komt donderdagavond bijeen om te bespreken of de situatie bestempeld moet worden als ‘mondiale noodsituatie’. Buitenlandse Zaken heeft donderdag het reisadvies verscherpt. Het ministerie adviseert nu om de hele provincie Hubei te mijden en andere delen van China alleen te bezoeken als dat noodzakelijk is. De KLM stopt na het weekend tijdelijk met alle vluchten op China. De opschorting duurt ten minste tot en met volgende week zondag.

Christmas Island

Aan boord van een Italiaans cruiseschip werden donderdag zesduizend mensen vastgehouden terwijl twee Chinese passagiers medisch gecontroleerd werden op verschijnselen van het virus. Na Mongolië en Noord-Korea sluit ook Rusland vanaf vrijdag zijn landgrens met China. Google, Ikea, Samsung en andere bedrijven hebben hun productiefaciliteiten of winkels in China tijdelijk gesloten.

In Hubei wonen honderden studenten uit Pakistan, India en Bangladesh. De laatste twee landen kondigden donderdag aan ook te beginnen met evacuatiemaatregelen, al moesten daar in het Indiase geval de nodige zorgen over verspreiding van het virus voor worden overwonnen. Australië verdedigt het besluit om geëvacueerden ten minste twee weken in quarantaine te houden op Christmas Island, op 2.600 kilometer van zijn kust.