Nederland levert steeds zwaardere wapens aan Oekraïne: van tanks tot Patriots

Gedurende de oorlog in Oekraïne is de Nederlandse overheid telkens zwaarder militair materieel gaan leveren. Vlak voor de Russische inval ging het om helmen, geweren en scherfvesten en hielp Nederland mee om de buitengrenzen van de Europese Unie te verdedigen. Vervolgens stuurde Nederland in de lente lichte pantservoertuigen, pantserhouwitsers en anti-scheepsraketten. Na de zomer werd het materieel nog zwaarder van karakter en stuurde Nederland samen met de VS oude Tsjechische tanks naar Oekraïne.

Na de jaarwisseling volgden twee lanceerinstallaties van het moderne luchtafweergeschut Patriots. Momenteel kijkt het ministerie van Defensie naar mogelijkheden om moderne westerse tanks te leveren en onlangs zette minister Hoekstra zelfs de deur op een kier voor levering van F16-gevechtsvliegtuigen.

Over de levering van wapens verstrekt het ministerie van Defensie best veel details, al is sinds maart 2022 de overheid wat terughoudender; exacte aantallen en wijze van levering blijven geheim. Zo heeft Nederland in mei 2022 pantservoertuigen van het type YPR geleverd, maar hoeveel is niet bekend. Volgens Oryx, een onderzoekscollectief gespecialiseerd in wapens, gaat het om ‘enkele dozijnen’.

Pantservoertuigen zijn vooral bedoeld om soldaten snel en veilig naar het front te brengen. De YPR trekt daarbij wel veelvuldig op met tanks zoals de Leopard. De Nederlandse YPR is onder andere ingezet bij de opmars van het Oekraïense leger naar Cherson, zo blijkt uit beelden op sociale media.

A column of Dutch YPR-765 sometime, somewhere in the Kherson region.

🇳🇱🤝🍉🤝🇺🇦 pic.twitter.com/RqFzUm7Lal — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 12 november 2022

Door de levering van zwaardere wapens lopen ook de kosten snel op. In november was voor in totaal 322 miljoen euro aan materieel geleverd, amper een maand later was dit al opgelopen naar bijna 1 miljard euro. Met de Patriots (en mogelijk ook nog andere wapens) zullen die bedragen de komende periode verder stijgen. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met 2,5 miljard euro extra steun voor Oekraïne in 2023.